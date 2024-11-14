Топ-5 бюджетных кроссоверов с автоматической коробкой передач

Топ-5 доступных кроссоверов с АКПП: отличные варианты для водителей

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Кроссоверы с автоматической коробкой передач продолжают оставаться популярными благодаря оптимальному сочетанию цены и качества. Подобные автомобили обеспечивают комфорт и удобство управления, что делает их востребованными на российском рынке. Мы собрали топ-5 бюджетных паркетников с АКПП, которые отличаются хорошими характеристиками и доступной стоимостью.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Лидером рейтинга стал LADA XRay с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л. с. Цены на этот автомобиль стартуют от 1 162 900 рублей, что делает его привлекательным выбором для покупателей.

На втором месте расположился Renault Sandero Stepway, оснащённый 1,6-литровым мотором на 102 л. с. Этот автомобиль можно найти на рынке по цене от 1 240 990 рублей.

Третью позицию занимает кроссовер Chery Tiggo 2, произведённый в Китае. Под капотом у него 1,5-литровый двигатель мощностью 106 л. с., а цена аналогична предыдущему — 1 240 990 рублей.

Четвёртое место досталось ещё одному китайскому кроссоверу — Chery Tiggo 3 с 1,6-литровым мотором мощностью 126 л. с. Стоимость автомобиля начинается с 1 269 900 рублей.

Замыкает пятёрку Brilliance V3, который доступен по цене 1 199 000 рублей. Этот автомобиль оснащён 1,5-литровым атмосферным двигателем на 107 л. с. и пятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Коро́бка переда́ч — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения.

