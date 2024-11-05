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Водитель-испытатель Tesla: ты на адреналине всю восьмичасовую смену

1:00
Авто

Business Insider раскрыл подробности о работе специализированной команды водителей-испытателей Tesla под названием Project Rodeo.

Водитель-испытатель Tesla: ты на адреналине всю восьмичасовую смену
Фото: auto.mail.ru by tesla is licensed under Free More info

Команда тестировщиков должна выходить за пределы возможностей программного обеспечения полного автономного вождения (FSD) автопроизводителя. Что именно является пределом? Столкновение, т.е. максимально приблизиться к чему-то или кому-то. И чем опаснее ситуация, тем лучше.

Транспортным средствам разрешается проезжать на красный свет, пересекать двойной желтый свет, не обращать внимания на знаки "Стоп" и превышать скорость — и все это на дорогах общего пользования. Даже если ситуация становится критической для водителя, руководители могут дать понять, что он слишком рано взял управление на себя.

"Ты на адреналине всю восьмичасовую смену, — говорит бывший водитель-испытатель. — Не покидает ощущение, что ты на грани того, что что-то пойдёт не так".

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.
 

Адренали́н — гормон, который синтезируется мозговым веществом надпочечников. Вырабатывается организмом из тирозина — аминокислоты, поступающей с пищей. Адреналин также образуется при возбуждении вегетативной нервной системы (в синапсах нервных волокон).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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