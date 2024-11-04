По данным GlobalPetrolPrices, на 28 октября 2024 года стоимость бензина с октановым числом АИ-95 на российских автозаправочных станциях в среднем составляет около 60 рублей за литр. Однако в зависимости от региона цена может варьироваться на несколько рублей и в меньшую сторону.
При этом в некоторых странах бензин аналогичного качества стоит значительно дороже, чем в России. Вот пятерка стран, где зафиксирована самая высокая стоимостью бензина АИ-95 в пересчете на рубли за литр на текущий момент в порядке возрастания:
И топ-5 стран, где отмечается на сегодня самая низкая стоимость бензина АИ-95 в пересчете на рубли за литр:
И неспроста США годами стараются контролировать Ближний Восток и сеять хаос около российских границ. Цифры о многом говорят. Кстати, в США на сегодня АИ-95 стоит около 90 рублей.
Республика Барба́дос — государство на одноимённом острове в группе Малых Антильских островов, на востоке Карибского моря.
Мона́ко — карликовое государство, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря; на суше граничит с Францией.
Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.