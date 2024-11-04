Топ-5 стран с самым дорогим и самым дешёвым бензином на октябрь 2024 года

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

По данным GlobalPetrolPrices, на 28 октября 2024 года стоимость бензина с октановым числом АИ-95 на российских автозаправочных станциях в среднем составляет около 60 рублей за литр. Однако в зависимости от региона цена может варьироваться на несколько рублей и в меньшую сторону.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

При этом в некоторых странах бензин аналогичного качества стоит значительно дороже, чем в России. Вот пятерка стран, где зафиксирована самая высокая стоимостью бензина АИ-95 в пересчете на рубли за литр на текущий момент в порядке возрастания:

Дания — 203 рубля,

Барбадос — 204 рубля,

Исландия — 218 рублей,

Монако — 225 рублей,

Гонконг — 323 рубля.

И топ-5 стран, где отмечается на сегодня самая низкая стоимость бензина АИ-95 в пересчете на рубли за литр:

Иран — 3 рубля,

Ливия — 3 рубля,

Венесуэла — 3,5 рубля,

Ангола — 32 рубля,

Кувейт — 33 рубля.

И неспроста США годами стараются контролировать Ближний Восток и сеять хаос около российских границ. Цифры о многом говорят. Кстати, в США на сегодня АИ-95 стоит около 90 рублей.

Уточнения

Республика Барба́дос — государство на одноимённом острове в группе Малых Антильских островов, на востоке Карибского моря.



Мона́ко — карликовое государство, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря; на суше граничит с Францией.

