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Никогда не подведёт: сегодняшние пастухи пасут уже за рулём авто

1:20
Авто

В лесостепной зоне нашей бескрайней Родины выпас скота осуществляется сегодня уже не на лошадях, а за рулем автомобилей. Правда, в некоторых районах в предпочтениях мотоциклы и мотороллеры. Как говорится, чем богат пастух, тому и рад.

Никогда не подведёт: сегодняшние пастухи пасут уже за рулём авто
Фото: www.drive2.ru by Rafkatovich888 is licensed under Free More info

В некоторых селениях сохранился поочередный выпас скота, без наема пастуха со стороны. У сегодняшних пастухов в ходу "железные кони" — автомобили. Они "помогают" согреться в холодную погоду, спрятаться от дождя, жары, вздремнуть, вернуть к месту "дислокации" сбежавшую животинку. В общем, создают условия, о которых могли только мечтать вчерашние пастухи.

Самый популярный "железный конь" — Lada (ВАЗ) 2131 (4x4). Автомобиль известен своей отличной проходимостью. Благодаря небольшому весу машина без труда преодолевает сложные участки дороги. Кроме того, компактные размеры делают авто удобным для передвижения по узким и пересечённым дорогам. Доступная цена также является преимуществом. Наконец, владельцы могут сэкономить на ремонте, поскольку запчасти для этой машины доступны, а многие ремонтные работы можно выполнить самостоятельно.

 

Уточнения

«Ни́ва» (код кузова ВАЗ-2121 для трёхдверной модели и ВАЗ-2131 для пятидверной, в разное время также выпускалась под названиями Lada Niva, LADA 4x4 и LADA Niva Legend) — советский и российский автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом.

Моторо́ллер — разновидность мотоцикла, имеющая более удобную посадку за счёт выемки с площадкой для ног, а также панели лобовой облицовки, защищающие седока и детали мотороллера от грязи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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