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Автопутешествия без границ: где признают российское водительское удостоверение

3:01
Авто

С российским водительским удостоверением можно ездить в ряде стран, однако правила могут различаться в зависимости от специфики законодательства. Вот список стран, где действительное российское водительское удостоверение обычно принимается:

Автопутешествия без границ: где признают российское водительское удостоверение
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Постсоветское пространство: Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и т.д., признают российские водительские удостоверения без необходимости дополнительных документов.

2. Турция: можно ездить с российским удостоверением, но рекомендуется иметь при себе перевод на английский или турецкий язык.

3. Грузия: Водительские удостоверения, выданные в России, принимаются без каких-либо ограничений.

4. Европейские страны: В большинстве стран ЕС, таких как Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания, водители с российским удостоверением могут управлять автомобилем в течение короткого периода (обычно до 6 месяцев). Однако часто требуется международное водительское удостоверение (МВУ) или его перевод.

5. Азербайджан: российское водительское удостоверение также признается в Азербайджане.

6. Таиланд: можно использовать российское удостоверение, однако наличие международного водительского удостоверения будет большим плюсом.

Важно отметить, что даже в странах, где допускается вождение с российским удостоверением, могут быть определенные ограничения. Поэтому перед поездкой рекомендуется уточнить актуальные требования именно для той страны, в которую вы планируете поехать. Кроме того, стоит помнить, что в случае длительного проживания в зарубежной стране может потребоваться получение местного водительского удостоверения.

А получение международного водительского удостоверения занимает всего полчаса, и повторная сдача экзамена не требуется. Для оформления вам понадобятся следующие документы:

1. Действующее российское водительское удостоверение.
2. Паспорт гражданина Российской Федерации.
3. Заграничный паспорт.
4. Медицинская справка, подтверждающая вашу годность к управлению транспортными средствами.
5. Одна фотография размером 3,5 х 4,5 см.
6. Квитанция об оплате государственной пошлины в размере 1600 рублей, которую можно оплатить через Сбербанк.

Следующий шаг — введите данные своих документов на портале "Госуслуги" и запишитесь в удобное для вас отделение ГИБДД. Учтите, что не все отделения занимаются оформлением международных прав. С оригиналами документов отправляйтесь в назначенное место, и уже через тридцать минут вы будете готовы отправиться в автопутешествие.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий .
 

«Госуслуги» (официально — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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