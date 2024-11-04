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Эксклюзивный лимузин из СССР: в одном из автосалонов Дубая появился ЗИЛ-41047, принадлежавший Горбачёву

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Авто

В одном из автосалонов Дубая (Объединённые Арабские Эмираты) появился в продаже лимузин ЗИЛ-41047 1985 года выпуска, как сообщает "Автопоток".

Эксклюзивный лимузин из СССР: в одном из автосалонов Дубая появился ЗИЛ-41047, принадлежавший Горбачёву
Фото: t.me/autopotoknews /9446 by Фруза пять сотен is licensed under Free More info

Пробег автомобиля составляет 8 тысяч километров, а его стоимость — 710 тысяч долларов (около 70 миллионов рублей). Как и когда этот экземпляр попал на Ближний Восток, не уточняется.

Технические характеристики ЗИЛ-41047 аналогичны характеристикам предыдущей модели с индексом 41045. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем V8 объёмом 7,7 литра с алюминиевыми головками блока цилиндров, двумя распредвалами и шестнадцатью клапанами. Мощность мотора составляет 315 лошадиных сил.

Уточнения

Лимузи́н (фр. limousine) — закрытый кузов легкового автомобиля с жёсткой крышей, оснащённой подъёмным стеклом, обычно c перегородкой между отделением водителя и остальным салоном.

Михаи́л Серге́евич Горбачёв — советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель, последний Генеральный секретарь ЦК КПСС (1985—1991).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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