Эксклюзивный лимузин из СССР: в одном из автосалонов Дубая появился ЗИЛ-41047, принадлежавший Горбачёву

В одном из автосалонов Дубая (Объединённые Арабские Эмираты) появился в продаже лимузин ЗИЛ-41047 1985 года выпуска, как сообщает "Автопоток".
Пробег автомобиля составляет 8 тысяч километров, а его стоимость — 710 тысяч долларов (около 70 миллионов рублей). Как и когда этот экземпляр попал на Ближний Восток, не уточняется.
Технические характеристики ЗИЛ-41047 аналогичны характеристикам предыдущей модели с индексом 41045. Автомобиль оснащён бензиновым двигателем V8 объёмом 7,7 литра с алюминиевыми головками блока цилиндров, двумя распредвалами и шестнадцатью клапанами. Мощность мотора составляет 315 лошадиных сил.
Лимузи́н (фр. limousine) — закрытый кузов легкового автомобиля с жёсткой крышей, оснащённой подъёмным стеклом, обычно c перегородкой между отделением водителя и остальным салоном.
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