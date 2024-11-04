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Проехать все круги ада: получение водительского удостоверения по-австралийски

3:27
Авто

Вы будете удивлены, но для получения водительских прав в Австралии потребуются четыре года, а то и более!

Проехать все круги ада: получение водительского удостоверения по-австралийски
Фото: freepik.com by diana.grytsku

За этот период нужно сдать экзамены на права четырежды — дважды по теории и дважды по вождению. Только после успешного завершения всех уровней обучения вам будет выдано полноценное водительское удостоверение. 

Процесс получения прав состоит из четырех уровней: ученические права (L), первый уровень P1 (зеленый), второй уровень P2 (красный) и, наконец, полноценные права.

Первые права — это ученические права L, которые можно получить после успешной сдачи теоретического экзамена. С этими правами можно начинать управлять автомобилем с 16 лет, однако только в присутствии человека, имеющего полноценные водительские права (например, родителя, преподавателя или друга). Кроме того, необходимо накатать не менее 120 часов с этим наставником. Все поездки фиксируются в специальном дневнике, где указывается время и место поездок, а также тип дорог — от городских до грунтовых, от сухих до дождливых. Самостоятельные поездки с ученическими правами запрещены. На капоте и заднем номере автомобиля должна быть прикреплена жёлтая табличка с буквой L.

После того как вы проедете все 120 часов и достигнете 17-летнего возраста, можно переходить к следующему уровню — P1. Для этого необходимо сдать экзамен по вождению. Если все пройдет успешно, вам выдадут права уровня P1, и теперь вам нужно разместить специальную табличку с зеленой буквой P на передней и задней частях машины. С водительскими правами уровня P1 можно ездить самостоятельно, однако они сопровождаются рядом строгих ограничений, которые контролируются дорожной полицией:

- Максимальная скорость — 90 км/ч.
- Запрещено использовать мобильный телефон, даже если он установлен на подставке или в режиме Hands Free, включая навигацию.
- В салоне может находиться не более одного пассажира младше 21 года, чтобы избежать компании молодых людей, возможно, употребляющих алкоголь.
- Запрещено управлять автомобилем с турбодвигателем.
- Допустимый уровень алкоголя в крови — 0, так как в Австралии разрешается содержание алкоголя в крови не выше 0,05 промилле.

За любое нарушение предусмотрено лишение прав на три месяца. Если всё будет в порядке, через год можно будет претендовать на уровень P2.

Уровень P2 (красный) предоставляется после успешного вождения не менее одного года с P1. Важно помнить, что любое нарушение может отодвинуть срок получения новых прав. Выдача уровня P2 осуществляется после успешной сдачи теоретического экзамена, а вождение в этом случае не требуется.

С красной буквой P вам вновь придется соблюдать ряд ограничений:

- Максимальная скорость — 100 км/ч.
- Допустимый уровень алкоголя в крови — 0.

После двух лет вождения с P2 вы сможете сдать экзамен по вождению, и только тогда получите полноценную водительскую лицензию без ограничений. 

Уточнения

Австра́лия — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

Навига́ция - определение местоположения, скорости и ориентации движущихся объектов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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