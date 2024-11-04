Легкие коммерческие авто: ТОП-5 популярных моделей в России

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Согласно данным агентства "Автостат", за период с января по сентябрь 2024 года в России было продано 273,3 тысячи легких коммерческих автомобилей (LCV) с пробегом, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Wikipedia by Mj-bird, CC BY-SA 3.0

Лидером на вторичном рынке LCV остаётся отечественная марка ГАЗ, на долю которой приходится чуть более 40% от общего объёма продаж — 110,7 тысячи автомобилей.

Второе место занимает ещё один российский бренд — УАЗ, с результатом 21,1 тысячи проданных машин. В ТОП-5 популярных марок на рынке б/у LCV также вошли Volkswagen (17,9 тыс. ед.), Mercedes-Benz (16,3 тыс. ед.) и Ford (15,7 тыс. ед.).

Наиболее популярной моделью среди всех б/у легких коммерческих машин стала GAZ 3302, на долю которой пришлось свыше 22% продаж, или 61,1 тысячи единиц. На втором месте находится GAZ Gazelle NEXT (20 тыс. ед.). Третью позицию заняла иномарка — Ford Transit, с объемом продаж 14,3 тыс. единиц. Замыкают ТОП-5 модели GAZ 2705 и Volkswagen Transporter, с результатами 10,1 тыс. и 8,3 тыс. единиц соответственно.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.

