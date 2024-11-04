Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему коты не дают нам поспать в выходной? 5 основных причин
Психолог рассказала, как перестать бояться перемен
Как продлить сезон сбора малины и ежевики до самой осени
Рэпер Natan высказался о поцелуе с Бьянкой в реалити-шоу: от меня оправданий не дождётесь
Почему кошки любят одних людей и не выносят других?
Белоруссия ищет пути для экспорта калийных удобрений: Лукашенко предлагает снизить добычу и сотрудничать с Россией
Артишок: как приготовить этот деликатес и насладиться его пользой
Уход за окрашенными волосами: советы от стилиста
Дочь Кристины Орбакайте разговаривает дома на английском языке

Легкие коммерческие авто: ТОП-5 популярных моделей в России

1:42
Авто

Согласно данным агентства "Автостат", за период с января по сентябрь 2024 года в России было продано 273,3 тысячи легких коммерческих автомобилей (LCV) с пробегом, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Легкие коммерческие авто: ТОП-5 популярных моделей в России
Фото: Wikipedia by Mj-bird, CC BY-SA 3.0

Лидером на вторичном рынке LCV остаётся отечественная марка ГАЗ, на долю которой приходится чуть более 40% от общего объёма продаж — 110,7 тысячи автомобилей.

Второе место занимает ещё один российский бренд — УАЗ, с результатом 21,1 тысячи проданных машин. В ТОП-5 популярных марок на рынке б/у LCV также вошли Volkswagen (17,9 тыс. ед.), Mercedes-Benz (16,3 тыс. ед.) и Ford (15,7 тыс. ед.).

Наиболее популярной моделью среди всех б/у легких коммерческих машин стала GAZ 3302, на долю которой пришлось свыше 22% продаж, или 61,1 тысячи единиц. На втором месте находится GAZ Gazelle NEXT (20 тыс. ед.). Третью позицию заняла иномарка — Ford Transit, с объемом продаж 14,3 тыс. единиц. Замыкают ТОП-5 модели GAZ 2705 и Volkswagen Transporter, с результатами 10,1 тыс. и 8,3 тыс. единиц соответственно.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу
Домашние животные
Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу Аудио 
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Авто
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста Аудио 
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Наука и техника
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Последние материалы
Артишок: как приготовить этот деликатес и насладиться его пользой
Уход за окрашенными волосами: советы от стилиста
Дочь Кристины Орбакайте разговаривает дома на английском языке
Космический туризм: билеты на суборбитальный полёт раскуплены за минуты, несмотря на взрывное прошлое
Роберт де Ниро заявил, что никогда не хотел иметь ничего общего с Трампом
Опасные маки: узнайте, какие сорта лучше не сажать
Кардиолог назвал первые признаки, появляющиеся при инсульте
Великобритания признаёт ужасный период работорговли, но отказывается от денежных компенсаций
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Ломкости больше не будет: маска для волос с яблочным уксусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.