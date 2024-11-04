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Парковка для инвалидов: когда штрафовать не будут

1:38
Авто

Места для инвалидов на парковках около торговых центров и подъездов многоквартирных домов расположены так, чтобы обеспечить людям с ограниченными возможностями быстрый и удобный доступ. Всем автовладельцам известно, что оставлять автомобиль на этих местах запрещено. Однако существуют исключения, о которых рассказал представитель ГАИ в интервью.

Парковка для инвалидов: когда штрафовать не будут
Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, CC BY 3.0

Запрещено оставлять автомобиль на местах для инвалидов, когда установлены знак 6.4 (парковка) и информационная табличка 8.17 (парковка для инвалидов). Дополнительно на асфальте может быть нанесена разметка, обозначающая такие места. Если автомобиль не зарегистрирован как транспортное средство, перевозящее людей с ограниченными возможностями, парковка на этих местах может обернуться штрафом в размере 5 тысяч рублей. В крупных городах автомобиль могут также эвакуировать на штрафстоянку.

Однако возможны ситуации, когда знака нет, а разметка на асфальте присутствует. В таких случаях всё не так однозначно. Разметка служит дополнительным обозначением инвалидной парковки, но без соответствующего знака могут быть две возможные ситуации. В первом случае парковка на этом месте может быть допустимой, так как власти могли аннулировать статус инвалидной стоянки, оставив разметку. Во втором случае, скорее всего, знак был снят на замену или повреждён, и за парковку на таком месте водителя может ожидать штраф.

 

Уточнения

Штраф узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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