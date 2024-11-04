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Эксперты объясняют, почему машины стали одноразовыми

Авто

Современные автомобили нередко называют "одноразовыми", поскольку их срок службы ограничен гарантийным периодом. Эксперты выделяют четыре причины, по которым долговечность выпускаемых сегодня машин оставляет желать лучшего.

Эксперты объясняют, почему машины стали одноразовыми
Фото: freepik.com by wirestock

Во-первых, автопроизводители перестали уделять внимание длительному сроку службы автомобилей. Основной упор делается на то, чтобы машина служила в течение гарантийного срока, после чего владельцы вынуждены покупать новые автомобили. Это обеспечивает производителям постоянную прибыль.

Второй фактор связан с уменьшением веса автомобилей. Для этого производители заменяют более долговечные материалы на легкие. Например, при производстве компонентов двигателя все чаще используется алюминий вместо чугуна. Это приводит к тому, что цилиндропоршневая группа имеет тонкие стенки, ухудшается теплообмен и возрастает риск перегрева двигателя. Ремонт таких двигателей часто бывает сложным и дорогим.

Третья причина — снижение затрат на трансмиссии. Вместо надежных автоматических коробок передач всё чаще устанавливаются вариаторы и "роботы", которые менее долговечны.

Четвёртый момент связан с экологическими требованиями. Каталитические нейтрализаторы имеют срок службы около 3-5 лет, после чего начинают разрушаться. Попадание керамической пыли из нейтрализатора в двигатель может вызвать появление задиров на цилиндрах и привести к серьёзным повреждениям.

 

Уточнения

Трансми́ссия (силовая передача) — в машиностроении все механизмы, соединяющие двигатель с тем, что должно двигаться (например, с колёсами в автомобиле), а также всё, что обеспечивает работу этих механизмов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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