Летняя жидкость на холоде: что делать, чтобы бачок не превратился в лёд

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Выбор времени и правильного способа замены жидкости в бачке стеклоомывателя может показаться простой задачей, но, как отмечает портал njcar.ru, пренебрежение некоторыми деталями нередко приводит к неприятным последствиям.

Фото: Wikipedia by Hamedog, CC BY-SA 3.0

При первых похолоданиях возникает желание сразу заменить летнюю жидкость на зимнюю, особенно когда температура приближается к нулю. Однако это допустимо только в том случае, если бачок пуст. Если в резервуаре остались вода или летний состав, это может привести к замерзанию жидкости.

Во-первых, если летняя жидкость уже превратилась в лед, простая замена на "незамерзайку" не решит проблему. Во-вторых, если вода ещё не успела замёрзнуть, но вы добавите "незамерзайку" сверху, концентрация спирта может быть недостаточной для морозов

. Поэтому лучше перейти на зимнюю жидкость ещё при стабильных плюсовых температурах, чтобы избежать проблем. Перед этим следует полностью вытеснить летний состав с помощью подрулевого рычага.

Если жалко выливать остатки летней жидкости, можно добавить концентрат зимней "омывайки". Это поможет достичь нужной морозостойкости, и жидкость не замерзнет при похолодании. Если в бачке уже есть лёд, стоит воспользоваться подземной парковкой или гаражом с отоплением, где после добавления концентрата можно оставить машину в тепле на несколько часов. Концентрат растворит лед, восстановив функциональность системы.

Выбрав подходящее время для первой заливки "незамерзайки", важно ответственно подойти и к самому процессу. Если жидкость от неизвестного производителя, лучше не заполнять бачок до максимума сразу. Оптимально залить один-два литра, даже если в бутыле пять.

Это позволит избежать неожиданностей: жидкость может обладать резким запахом или замерзнуть при первых похолоданиях. Полная заправка такой жидкостью может надолго вызвать неудобства.

После заправки "незамерзайкой" нужно распылить её на стекло несколько раз. Это очистит систему от остатков летней "омывайки", которая не рассчитана на морозы.

Если используете концентрат, избегайте разведения прямо в бачке. Лучше смешать в отдельной ёмкости, чтобы точно соблюсти пропорции и достичь нужной концентрации. Такой подход гарантирует, что раствор будет соответствовать заявленной морозостойкости.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость разг. стеклоомывáтель, незамерзáйка, омывáйка, стекломóй — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля.

