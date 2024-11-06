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Почему китайские автомобили создают массовые проблемы водителям

2:29
Авто

На российском автомобильном рынке начался настоящий "китайский бум". Покупатели активно выбирают автомобили китайских производителей, а крупные дилерские сети теперь специализируются на их продаже и обслуживании.

Почему китайские автомобили создают массовые проблемы водителям
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Однако, как рассказал владелец сервисного центра в интервью порталу njcar.ru, многие покупатели не осознают, что эксплуатация большинства новых автомобилей из Китая сопряжена с рядом проблем.

Даже обеспеченные автолюбители всё чаще меняют свои Kia, Hyundai, Nissan, Audi, Volkswagen и BMW на китайские премиальные авто, привлекаемые гарантией до 5 лет. Однако такая долгосрочная гарантия покрывает лишь основные компоненты, такие как блок цилиндров и трансмиссия.

Например, топливные форсунки имеют гарантию всего на 60 000 км. При этом азиатские производители допускают заправку турбированных двигателей 92-м бензином, что нередко приводит к поломкам уже через пару лет.

Кузов китайских автомобилей также вызывает вопросы. Покрытие у них тоньше, чем у европейских аналогов, а слабая оцинковка приводит к появлению сколов даже при аккуратной езде. Если такие повреждения не устранить вовремя, коррозия становится неизбежной. Поэтому владельцы вынуждены клеить защитную плёнку на капот и делать антикоррозийную обработку, что является затратной процедурой.

Стоимость кузовных деталей для китайских авто также не уступает, а порой и превышает цены на запчасти для европейских автомобилей, таких как Volkswagen или BMW. Например, фары, капоты и крылья для китайских машин могут стоить на 50% дороже, чем у европейских производителей.

Кроме того, существует проблема нехватки запчастей. Ожидание ремонта в течение месяца стало обычным явлением для многих моделей китайских автомобилей.

Китайские бренды также отличаются частыми и масштабными рестайлингами. Это приводит к множеству вариаций одних и тех же деталей, что осложняет поиск совместимых запчастей и создаёт дополнительные задержки для клиентов.

Стоит отметить и отсутствие крупных логистических центров для китайских марок в России, что также удлиняет сроки доставки необходимых запчастей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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