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Зимнее хранение машины: что нужно знать, чтобы избежать проблем

2:23
Авто

Скоро наступят первые заморозки, и некоторые водители отправят свои автомобили на зимнее хранение, чаще всего в неотапливаемых гаражах. Однако такое хранение может привести к ряду проблем по весне, когда придётся не только расконсервировать машину, но и обращаться в автосервис. О том, как избежать этих неприятностей, рассказал автомеханик.

Зимнее хранение машины: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Фото: Pravda.Ru by Сергей Кобин is licensed under All rights reserved

Хранение автомобиля в закрытом помещении может вызвать множество сложностей, особенно при отсутствии должной вентиляции. Кузов машины покрывается не только пылью, но и влагой, которая остаётся внутри, создавая условия для появления ржавчины в местах повреждённого лакокрасочного покрытия. Чтобы минимизировать этот риск, рекомендуется проветривать гараж хотя бы время от времени.

Одной из распространённых ошибок является оставление клемм на аккумуляторной батарее. Весной это может привести к глубокой разрядке аккумулятора, который может больше не поддаваться зарядке. Для предотвращения этого стоит снимать плюсовую клемму или периодически заряжать батарею при проветривании гаража.

Длительное хранение также может повлиять на технические жидкости, такие как моторное масло и тормозная жидкость, которые могут потерять свои свойства. Это создаёт риск серьёзных неисправностей. Поэтому с наступлением весны рекомендуется заменить моторное масло и тормозную жидкость, а также проверить состояние тормозных колодок и дисков.

Низкие температуры могут негативно повлиять на резиновые уплотнения дверей и окон, которые с течением времени теряют эластичность. Чтобы продлить их срок службы, перед зимой стоит обработать уплотнители силиконовой смазкой. Это же касается уплотнителей крышки багажника и капота.

Особое внимание следует уделить периодическому запуску двигателя. Оставлять машину без движения на всю зиму — ошибка, которая может привести к залеганию поршневых колец и трудностям с запуском двигателя весной из-за отсутствия компрессии. Чтобы этого избежать, рекомендуется запускать двигатель и прогревать его до рабочей температуры раз в 2-3 недели. Это также поможет контролировать состояние всех систем и механизмов автомобиля.

Уточнения

Ржа́вчина — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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