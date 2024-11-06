3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров

Многие водители, боясь потерять гарантию, продолжают обращаться в официальные сервисные центры даже спустя несколько лет после покупки автомобиля, считая, что иначе им откажут в бесплатном ремонте в случае поломки. Однако не все знают, что часть работ можно проводить в независимых сервисах без риска утраты гарантии.

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Портал njcar.ru обсудил с директором одного из сервисных центров, возможно ли сохранить гарантию, пользуясь услугами так называемых "серых" СТО.

Обычно ситуация разворачивается следующим образом: владелец покупает авто у официального дилера, но, желая сэкономить, устанавливает защиту на двигатель в другой мастерской. Вскоре возникают проблемы, например, с зажиганием.

Он возвращается к официальному дилеру, но получает отказ в гарантийном ремонте. Дилер утверждает, что, так как он пользовался услугами "серых" СТО, бесплатное обслуживание более не предоставляется, даже если неисправность заводская.

Однако российское законодательство на стороне потребителя. Согласно статьям 13, 16 и 18 закона "О защите прав потребителей" и статье 476 Гражданского кодекса РФ, дилер может отказать в гарантийном ремонте только если докажет, что постороннее вмешательство вызвало поломку. Так, установка защиты на двигатель не влияет на зажигание. Но если была установлена сигнализация, вмешивающаяся в электронику автомобиля, дилер может обоснованно отказать в ремонте.

Та же логика действует при техобслуживании. Если водитель прошел плановое ТО в независимом сервисе и столкнулся с неисправностью трансмиссии на пробеге в 35 тысяч км (при том, что сервисное обслуживание требуется лишь на 90 000 км), он сохраняет право на гарантийный ремонт.

Возникает вопрос: зачем обращаться в частные сервисы, когда есть сертифицированные дилеры? Дело в том, что стоимость услуг у "официалов" может быть намного выше, чем в частных сервисах. Более того, бытует мнение, что официальные центры предлагают более профессиональные услуги, но это заблуждение.

Многие мастера, работающие в независимых автосервисах, имеют опыт работы у официальных дилеров.

Конечно, официальные дилеры работают по строгим регламентам и стандартам, но, несмотря на эти нормы, сотрудники нередко находят способы заработать на клиентах.

Например, помимо обязательных работ, они предлагают дополнительные услуги, которые не всегда необходимы.