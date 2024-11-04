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Что делать, если инспектор ГИБДД не подходит к машине

1:07
Авто

Автоюрист Лев Воропаев объяснил что делать водителю, если сотрудник ГАИ долго не подходит к остановленной машине.

Что делать, если инспектор ГИБДД не подходит к машине
Фото: Wikipedia by Dickelbers, CC BY-SA 3.0

Воропаев отметил, что инспектор может быть занят другими водителями, поэтому лучше подождать 10-15 минут. Если после этого времени инспектор не подойдет, можно выйти из автомобиля и спросить, нужна ли ваша дальнейшая задержка.

Хотя уехать можно и раньше, юрист предупреждает, что это не лучший выход. Формально водителю может грозить штраф в размере 500-800 рублей. Однако есть риск, что ситуацию переквалифицируют по другой статье КоАП РФ — 19.3, что подразумевает неповиновение законному требованию сотрудника полиции. В таком случае последствия будут более серьезными.

По данной статье водителю может грозить штраф от 2 до 4 тыс. рублей, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов, заключил Воропаев.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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