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Можно ли убить вариатор при буксировке автомобиля

Авто

Вариаторные коробки передач (CVT) более чувствительны к нагрузкам, чем механические или автоматические трансмиссии, что вызывает обоснованные сомнения в их надежности. Портал njcar.ru обсудил с владельцем специализированного сервисного центра, как вариатор реагирует на буксировку прицепа или другого авто.

Можно ли убить вариатор при буксировке автомобиля
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License

Рассмотрим возможные риски для вариатора в двух ситуациях: когда автомобиль с CVT буксирует транспортное средство (или прицеп) и когда сам становится объектом буксировки.

Если планируется буксировка авто с вариатором, важно учитывать, что, как и у автоматической трансмиссии, в вариаторе есть гидротрансформатор, который передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии. Поэтому рекомендации для буксировки "автоматов" применимы и к машинам с CVT.

Перед буксировкой обязательно заведите двигатель, поставьте селектор в нейтральное положение (N), не превышайте скорость 35 км/ч и ограничьте расстояние буксировки до 40 км. Если предстоит движение на большую дистанцию, дайте вариатору возможность охладиться, остановившись минимум на 50 минут.

Запуск двигателя во время буксировки — обязательное условие, чтобы поддерживать давление в гидросистеме и обеспечить циркуляцию рабочей жидкости. Если буксировать автомобиль с вариатором при заглушенном моторе, даже на небольшое расстояние, это может спровоцировать серьезную поломку.

Теперь проанализируем обратную ситуацию: когда автомобиль с CVT сам буксирует другое транспортное средство или тяжелый прицеп. Внутри вариатора есть стальной ремень или цепь, передающие крутящий момент на валы через трение. При сильных нагрузках ремень или цепь могут пробуксовывать, что приведет к повреждению вариатора и появлению металлической стружки в рабочей жидкости.

Автомобиль с CVT подходит максимум для буксировки небольших легких прицепов. Обязательно проверяйте предельно допустимую массу прицепа в паспорте.

От буксировки других машин на вариаторе лучше отказаться, особенно если пробег автомобиля превышает 70 000 км и в вариаторе еще не меняли рабочую жидкость. Чем старше автомобиль, тем выше риск поломки трансмиссии даже при буксировке легких прицепов.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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