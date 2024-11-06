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ГАИ назвала способ избежать штрафа в 15000 рублей за управление автомобилем с механикой

2:16
Авто

Мало кто из водителей знает, что за управление автомобилем с механической коробкой передач можно получить реальный штраф. Редакция портала njcar.ru обратилась к представителю ГАИ, чтобы узнать, кому грозит такое наказание и как избежать проблем с инспекторами.

ГАИ назвала способ избежать штрафа в 15000 рублей за управление автомобилем с механикой
Фото: Wikipedia by Pommeau, CC BY-SA 4.0

Водители, прошедшие обучение на авто с автоматической коробкой передач и получившие права с отметкой "АТ", порой жалеют, что не освоили механику. Ведь если такой водитель сядет за руль машины с механической коробкой, ему грозит штраф до 15 000 рублей согласно статье 12.7 КоАП РФ.

Решение, разделяющее обучение водителей категории "B" на тех, кто учится на автомате, и тех, кто осваивает механику, было принято в России около десяти лет назад. Теперь, чтобы получить права, можно ограничиться обучением на автомате, что отмечается в правах пометкой "АТ". Эта отметка юридически запрещает водителю управлять автомобилем с механической коробкой передач.

Обучение на автомате облегчает получение прав и, как ожидалось, должно было привлечь молодежь. Но многие, выбравшие этот путь, позже задумываются, не лучше ли было обучиться на механике.

Курс на механической коробке дает водителю больше возможностей. Во-первых, такое обучение снимает ограничения: можно управлять служебным авто или брать машины в каршеринге без ограничений. Кроме того, машины с механикой часто дешевле. В-третьих, не потребуется повторное обучение, если захочется пересесть на автомат.

Для тех, кто хочет сменить права с отметкой "АТ" на полноценные, доступно переобучение, однако это требует финансовых и временных затрат. Стоимость курса переподготовки, включающего от 10 до 16 часов вождения с инструктором, может достигать 16–20 тысяч рублей.

После прохождения курса необходимо сдать экзамен на автодроме, однако пересдача теории и экзамен в условиях города для обладателей действующих прав не требуются.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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