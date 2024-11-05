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ГАИ назвала абсурдные запреты на парковку, которые смело можно игнорировать

1:55
Авто

Правила остановки и стоянки автомобилей у обочины или в специальных карманах кажутся простыми, но часто скрывают множество тонкостей, о которых многие водители не подозревают. На первый взгляд кажется, что главное — избегать запрещенных зон, но существуют нюансы и исключения, которые важно учитывать.

ГАИ назвала абсурдные запреты на парковку, которые смело можно игнорировать
Фото: freepik.com by frimufilms, PDM

Портал njcar. ru обсудил с представителем ГАИ, какие запреты на парковку можно игнорировать, не боясь штрафов и эвакуации.

В крупных городах, где каждый метр дороги на вес золота, парковочные правила могут казаться как вполне оправданными, так и абсурдными. Зачастую под знаками, ограничивающими парковку, можно увидеть дополнительные таблички с уточнениями вроде "только для посетителей ресторана", "для автомобилей прокуратуры" или "исключительно для гостей гостиницы".

Эти дополнительные указатели существенно влияют на возможности для парковки, превращая ее в сложный квест для водителей.

Чаще всего подобные таблички соответствуют ГОСТам, и водители, заметив их, стараются следовать требованиям, чтобы избежать штрафов и эвакуации. Однако значительная часть таких указателей устанавливается незаконно.

В Правилах дорожного движения существует раздел, посвященный "знакам дополнительной информации", содержащий интересные нюансы. Эти знаки имеют особые условия применения и действуют только для определенных категорий автомобилей, таких как грузовики, легковые авто или электромобили. В остальных случаях таблички, не предусмотренные ПДД, не имеют юридической силы.

Например, если на парковке установлен знак "Р" с пометкой "только для гостей отеля", водитель может игнорировать это указание и воспользоваться парковкой без риска штрафа.

Уточнения

Стоянка (другие названия: автостоянка, паркинг, парковка, гараж, карман) — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения (стоянки) транспортных средств, преимущественно автомобилей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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