От Hyundai Creta к Solaris HC: что изменилось в новом кроссовере

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Когда-то популярный кроссовер Hyundai Creta теперь продаётся в России под названием Solaris HC.

Фото: Wikipedia by NaBUru38, CC BY-SA 4.0

Как рассказал один из дилеров нового бренда Solaris изданию Quto, автосалоны раньше в основном получали седаны Solaris HS (переименованные Hyundai Solaris). Однако недавно автопредприятие АГР отгрузило крупную партию кроссоверов Solaris HC.

Базовые версии этой модели поступили в продажу в ограниченном количестве, их рекомендованная цена составляет 2 млн 513 тыс. рублей. Зато комплектации Solaris HC Classic за 2 млн 597 тыс. рублей доступны в больших объемах.

Кроме того, покупатели могут приобрести топовые версии Family (от 2 млн 689 тыс. рублей) и Lifestyle (от 2 млн 829 тыс. рублей). Все поставленные автомобили оснащены 123-сильным двигателем объемом 1,6 литра, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Уточнения

Hyundai Creta — мини-кроссовер, запущенный в производство компанией Hyundai в июне 2014 года. В Индии продажи начались 21 июля 2015 года. Концепт автомобиля был представлен в апреле 2014 года. Для России Creta была представлена на Московском автосалоне 2016.



