Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенний "сон" для саженцев: как сохранить растения до весны
Вернуться к корням: почему девушки выбирают натуральный цвет волос
Клава Кока опубликовала фото в слезах после расставания с Александром Повериным
Эти 5 продуктов поддержат здоровье при диабете
Старшие дети Градского придумали новый способ лишить вдову артиста многомиллионного наследства
Как сэкономить на новогодних подарках: 5 полезных советов
Неожиданная связь: сингапурские ученые раскрыли связь между красным мясом и раком кишечника
"Витаминный коктейль" для сада: чем подкормить деревья и кустарники перед зимой
Евгения Медведева раскрыла правду об отношениях с Даней Милохиным после публичного поцелуя

От Hyundai Creta к Solaris HC: что изменилось в новом кроссовере

1:08
Авто

Когда-то популярный кроссовер Hyundai Creta теперь продаётся в России под названием Solaris HC.

От Hyundai Creta к Solaris HC: что изменилось в новом кроссовере
Фото: Wikipedia by NaBUru38, CC BY-SA 4.0

Как рассказал один из дилеров нового бренда Solaris изданию Quto, автосалоны раньше в основном получали седаны Solaris HS (переименованные Hyundai Solaris). Однако недавно автопредприятие АГР отгрузило крупную партию кроссоверов Solaris HC.

Базовые версии этой модели поступили в продажу в ограниченном количестве, их рекомендованная цена составляет 2 млн 513 тыс. рублей. Зато комплектации Solaris HC Classic за 2 млн 597 тыс. рублей доступны в больших объемах.

Кроме того, покупатели могут приобрести топовые версии Family (от 2 млн 689 тыс. рублей) и Lifestyle (от 2 млн 829 тыс. рублей). Все поставленные автомобили оснащены 123-сильным двигателем объемом 1,6 литра, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

 

Уточнения

Hyundai Creta — мини-кроссовер, запущенный в производство компанией Hyundai в июне 2014 года. В Индии продажи начались 21 июля 2015 года. Концепт автомобиля был представлен в апреле 2014 года. Для России Creta была представлена на Московском автосалоне 2016.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
В США рассказали о представляющей угрозу американскому континенту ракете КНДР
Военные новости
В США рассказали о представляющей угрозу американскому континенту ракете КНДР Аудио 
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Наука и техника
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Ракета Х-38. Универсальное и смертоносное оружие армии РФ для современной авиации Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Последние материалы
Клава Кока опубликовала фото в слезах после расставания с Александром Повериным
Эти 5 продуктов поддержат здоровье при диабете
Старшие дети Градского придумали новый способ лишить вдову артиста многомиллионного наследства
Как сэкономить на новогодних подарках: 5 полезных советов
Неожиданная связь: сингапурские ученые раскрыли связь между красным мясом и раком кишечника
"Витаминный коктейль" для сада: чем подкормить деревья и кустарники перед зимой
Ракета Х-38. Универсальное и смертоносное оружие армии РФ для современной авиации
От Hyundai Creta к Solaris HC: что изменилось в новом кроссовере
Евгения Медведева раскрыла правду об отношениях с Даней Милохиным после публичного поцелуя
Ирина Болгар отреагировала на новое фото Павла Дурова с возлюбленной у Эйфелевой башни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.