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Новые ценники на Solaris HS: стоит ли переплачивать

Авто

В начале ноября седан Solaris HS получил новые цены, сообщает сайт "Цена Авто". Подорожание модели составило от 10 000 до 163 000 рублей в зависимости от версии, что эквивалентно увеличению на 0,5-8%.

Новые ценники на Solaris HS: стоит ли переплачивать
Фото: Wikipedia by Milhouse35, CC BY-SA 4.0

Теперь минимальная цена за комплектацию Active Plus составляет 2 020 000 рублей, а максимальная стоимость версии Sportline Elegance — 2 470 000 рублей.

Седан Solaris HS предлагается с двумя вариантами бензиновых двигателей: объемом 1,4 литра (100 л. с.) и 1,6 литра (123 л. с.). Оба двигателя могут работать с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач.

Важно отметить, что указаны рекомендованные розничные цены, не учитывающие акций, специальных предложений и дополнительных опций.

Уточнения

Hyundai Solaris — субкомпактный автомобиль южнокорейской компании Hyundai Motors. Автомобиль представляет собой локализованную версию автомобиля Hyundai Accent, адаптированную для эксплуатации в российских условиях.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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