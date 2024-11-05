Какие масла можно смешивать, а какие приведут к серьезной поломке мотора

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Распространено мнение, что моторные масла разной вязкости нельзя смешивать, так как это может нанести ущерб двигателю. Действительно ли это так? Портал njcar.ru решил обратиться к владельцу автосервиса, чтобы развеять или подтвердить опасения автовладельцев.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Моторное масло — это сложная смесь базового компонента (минерального, полусинтетического или синтетического) и добавок, которые придают ему нужные эксплуатационные качества. Производители автомобилей и масел часто предостерегают от смешивания масел с различными характеристиками, указывая на риск серьезных поломок двигателя. Однако такое утверждение стоит рассматривать с осторожностью.

Часто производители автомобилей заключают договоренности с поставщиками масел, чтобы рекомендовать определенные бренды.

При этом, действительно, не стоит постоянно использовать масла разных типов в одном двигателе, так как это может привести к таким проблемам, как вспенивание, образование осадка и перегрев. Даже если ваш знакомый удачно экспериментировал с маслами, это не гарантия, что ваш двигатель перенесет такой же опыт без последствий. Ремонт двигателя может оказаться очень дорогим удовольствием.

Смешивание масел с разной вязкостью не наносит мгновенного вреда. Такое смешение создает состав со средней вязкостью: например, добавление масла 5w40 к маслу 0w30 даст результат с характеристиками, похожими на 3w35 или 4w37 — точные показатели зависят от соотношения компонентов.

Если нет возможности использовать масло нужной вязкости, можно долить другое, желательно от того же производителя. Масла одной линейки обычно имеют схожие добавки, что делает смесь достаточно безопасной. Но при первой возможности следует заменить масло полностью.

Если нужного бренда нет, допускается масло другого производителя с аналогичными характеристиками и допусками.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

