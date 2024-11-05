Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оладьи, которые поднимут настроение: простой рецепт с необычным ингредиентом
Спрогнозирован доход от кассовых сборов в кинотеатрах на предстоящих новогодних праздниках
Осенняя подкормка клубники: секреты подготовки к зиме
Этот простой овощ заменит хлеб в котлетах — и сделает их еще вкуснее
Как понять, что вашей собаке срочно нужна помощь
Какой парфюм выбрать для первого свидания: советы от эксперта
В Тобольске Ленину сломали пальцы
Пошаговое руководство по ремонту с ограниченным бюджетом
У боксерши Хелиф врачи обнаружили семенники вместо матки

Какие масла можно смешивать, а какие приведут к серьезной поломке мотора

2:09
Авто

Распространено мнение, что моторные масла разной вязкости нельзя смешивать, так как это может нанести ущерб двигателю. Действительно ли это так? Портал njcar.ru решил обратиться к владельцу автосервиса, чтобы развеять или подтвердить опасения автовладельцев.

Какие масла можно смешивать, а какие приведут к серьезной поломке мотора
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Моторное масло — это сложная смесь базового компонента (минерального, полусинтетического или синтетического) и добавок, которые придают ему нужные эксплуатационные качества. Производители автомобилей и масел часто предостерегают от смешивания масел с различными характеристиками, указывая на риск серьезных поломок двигателя. Однако такое утверждение стоит рассматривать с осторожностью.

Часто производители автомобилей заключают договоренности с поставщиками масел, чтобы рекомендовать определенные бренды.

При этом, действительно, не стоит постоянно использовать масла разных типов в одном двигателе, так как это может привести к таким проблемам, как вспенивание, образование осадка и перегрев. Даже если ваш знакомый удачно экспериментировал с маслами, это не гарантия, что ваш двигатель перенесет такой же опыт без последствий. Ремонт двигателя может оказаться очень дорогим удовольствием.

Смешивание масел с разной вязкостью не наносит мгновенного вреда. Такое смешение создает состав со средней вязкостью: например, добавление масла 5w40 к маслу 0w30 даст результат с характеристиками, похожими на 3w35 или 4w37 — точные показатели зависят от соотношения компонентов.

Если нет возможности использовать масло нужной вязкости, можно долить другое, желательно от того же производителя. Масла одной линейки обычно имеют схожие добавки, что делает смесь достаточно безопасной. Но при первой возможности следует заменить масло полностью.

Если нужного бренда нет, допускается масло другого производителя с аналогичными характеристиками и допусками.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Наука и техника
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота Аудио 
Что делать, если в машине с АКПП отказали тормоза
Авто
Что делать, если в машине с АКПП отказали тормоза Аудио 
Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок
Домашние животные
Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок Аудио 
Популярное
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск

Киев стабильно теряет позиции — российской армии за последнее время удалось продвинуться на 35 километров.

Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова Американские выкрутасы. Как устроены президентские выборы в США Дмитрий Плотников
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион
Последние материалы
Спрогнозирован доход от кассовых сборов в кинотеатрах на предстоящих новогодних праздниках
Осенняя подкормка клубники: секреты подготовки к зиме
Какие масла можно смешивать, а какие приведут к серьезной поломке мотора
Этот простой овощ заменит хлеб в котлетах — и сделает их еще вкуснее
Как понять, что вашей собаке срочно нужна помощь
Какой парфюм выбрать для первого свидания: советы от эксперта
В Тобольске Ленину сломали пальцы
Пошаговое руководство по ремонту с ограниченным бюджетом
У боксерши Хелиф врачи обнаружили семенники вместо матки
Актёр Селиванов заявил о переезде дочери в новую квартиру: ура
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.