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Автопилот Tesla не заметил препятствие: ДТП с участием оленёнка

0:42
Авто

В соцсетях появился видеоролик, записанный на камеру, установленную в электромобиле Tesla. На записи видно, как машина, которая двигалась на автопилоте FSD (Full Self-Driving), сбивает оленёнка.

Автопилот Tesla не заметил препятствие: ДТП с участием оленёнка
Фото: the drive by Paul S is licensed under Free More info

Как сообщает The Drive, автомобиль ехал на высокой скорости и электроника не распознала животное на дороге.

Известно, что после столкновения Tesla продолжила движение с повреждённой передней частью.

Эксперты объясняют такое поведение автопилота отсутствием радаров и лидаров в системе FSD. Автопилот Tesla полагается только на изображение с камер — это было принципиальное решение команды Илона Маска.

Уточнения

Автопилот — устройство или программно-аппаратный комплекс, ведущий транспортное средство по определённой, заданной ему траектории.

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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