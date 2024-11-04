Стоит ли восстанавливать шипы на зимних шинах: мнение эксперта

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Ошиповка зимних шин, из которых выпали шипы, не всегда оказывается эффективной. Об этом рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. По его словам, если соблюдать все этапы установки шипов, зимние шины могут восстановить свои свойства.

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Родионов пояснил, что при ремонте не используются оригинальные заводские шипы, поэтому изделие уже не будет таким же, как новое. При подборе шипов крайне важно точно подбирать их размер в миллиметрах.

Эксперт подчеркнул, что необходимо строго соблюдать технологию ошиповки. Для этого стоит обращаться в сертифицированные автосервисы с качественным оборудованием и опытными мастерами.

Если шины относительно новые и потеряли лишь небольшое количество шипов, такая процедура может быть целесообразной. В таком случае можно заменить до половины выпавших шипов.

Однако, если выпало более 50% шипов, шины активно использовались или имеют значительный срок эксплуатации, восстановление теряет смысл. Процедура дорогая, и на сильно изношенной резине шипы долго не продержатся, добавил Родионов.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту.

