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Новая техника установки свечей повышает мощность на 2%

1:23
Авто

Идея, пришедшая от мотористов гоночных машин, связана с оптимизацией работы свечей зажигания. При обслуживании двигателей специалисты обращали внимание на угол проворота свечи в свечном отверстии.

Новая техника установки свечей повышает мощность на 2%
Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, CC BY-SA 2.0

На первый взгляд может показаться, что установка свечи зажигания не требует особого подхода: затянул до упора — и всё. Однако эксперты утверждают, что есть способы улучшить эффективность двигателя, меняя расположение свечи.

Суть идеи в том, чтобы при установке свечи искровой зазор был направлен к дальней стенке камеры сгорания. Этого можно добиться путем выбора свечей из большой партии или установки дополнительных шайб, что позволяет изменить угол проворота свечи при зажатии. В результате свеча может немного короче входить в камеру, но обеспечивать оптимальное направление искры.

Такой подход способствует более эффективному воспламенению топливовоздушной смеси и ускоряет процесс её сгорания. Искра, направленная в центр объема камеры сгорания, а не в ближайшую стенку цилиндра, обеспечивает более полное и равномерное сгорание смеси.

Проведенные эксперименты подтвердили, что при оптимальном расположении электродов КПД силового агрегата повышается, и мощность двигателя может увеличиться на 2%.

 

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Классифицируются как искровые, дуговые, накаливания, каталитические, полупроводниковые поверхностного разряда, плазменные воспламенители и другие.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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