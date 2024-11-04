Что проверить при тест-драйве подержанного автомобиля

При выборе подержанного автомобиля потенциальный покупатель может провести первичную оценку его состояния прямо на дороге. Об этом рассказал директор по закупкам департамента продаж автомобилей с пробегом группы компаний "Рольф" Игорь Головань.
Эксперт подчеркнул, что перед покупкой важно убедиться в исправности подвески. Для этого рекомендуется найти искусственную неровность на дороге и проехать по ней, прислушиваясь к возможным посторонним стукам. Такой тест поможет ещё до диагностики на подъёмнике определить проблемы со стойками и пружинами, а также понять, с какой стороны возникли неисправности.
Для проверки сцепления и плавности переключения передач стоит последовательно переключать передачи вверх и вниз во время движения. Это поможет выявить возможные рывки и пробуксовки, отметил Головань.
Кроме того, во время тестовой поездки эксперт советует проверить работу стеклоочистителей и медиасистемы, оценить двигатель и протестировать тормоза, обращая внимание на посторонние звуки или скрип колодок и дисков.
Тест-драйв — поездка на автомобиле для оценки его ходовых качеств и общих потребительских свойств.
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