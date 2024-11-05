Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Министр спорта РФ: бассейны и спорткомплексы не с неба падают
Как ваша кошка выражает чувства
Маркетолог предупредила Инстасамку об опасности сотрудничества со Шнуровым
Безопасно и стильно: выбираем натяжной потолок для детской комнаты
Врач рассказала, как поддержать здоровье осенью
Секреты использования ореховой скорлупы, о которых вы не знали
После взятия Селидово ВС РФ начали наступление на Днепропетровскую область
Секреты хранения капусты до самой весны
Промывать макароны — ошибка: мнение знаменитого шеф-повара

Как водители с похмелья хитрят, чтобы избежать лишения прав

Авто

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено, но некоторые водители по-прежнему садятся за руль даже с похмелья, не осознавая всех возможных последствий.

Как водители с похмелья хитрят, чтобы избежать лишения прав
Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

В интервью порталу njcar. ru инспектор ГИБДД рассказал о новом способе, к которому стали прибегать выпивавшие накануне водители, чтобы избежать лишения водительских прав.

Когда водитель отправляется в путь утром после вечернего застолья, уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе может превышать допустимые нормы.

Заметив сотрудников ДПС, такие автомобилисты нередко соглашаются на экспресс-тест на алкоголь, но всеми способами стараются оттянуть сам процесс проверки.

Они честно признаются, что выпивали накануне, однако уверены, что уже протрезвели. При этом они включают камеру на телефоне, чтобы фиксировать процесс. Это вынуждает инспектора следовать строгим формальным процедурам: сперва отстранить водителя от управления транспортным средством, затем составить акт и предоставить его для изучения.

Такие водители намеренно тянут время, подробно изучая документ, что дает им дополнительные 15 минут.

Состояние алкогольного опьянения официально фиксируется при уровне алкоголя свыше 0,16 мг/л. Утром после пьянки показатель часто близок к этому значению, и если водитель сомневается в результатах, инспектор направляет его на медицинское освидетельствование.

Этот процесс включает не только составление протокола, но и поездку до медучреждения, что может занять около часа — время, за которое уровень алкоголя в организме снижается.

В медицинском учреждении водителю придется дважды пройти тест на алкотестере с интервалом в 20 минут. Эти дополнительные минуты могут сыграть решающую роль: иногда именно благодаря затягиванию процедур водителям удается снизить уровень алкоголя в крови до допустимого предела и избежать лишения прав.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Еда и рецепты
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта Аудио 
Стоит ли восстанавливать шипы на зимних шинах: мнение эксперта
Авто
Стоит ли восстанавливать шипы на зимних шинах: мнение эксперта Аудио 
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Садоводство, цветоводство
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя Аудио 
Популярное
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск

Киев стабильно теряет позиции — российской армии за последнее время удалось продвинуться на 35 километров.

Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
День Военной разведки: о символах и смыслах этого опасного, но благородного военного ремесла Андрей Николаев Страны БРИКС секретно формируют новый экономический порядок, наращивая мягкую силу Любовь Степушова Американские выкрутасы. Как устроены президентские выборы в США Дмитрий Плотников
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион
Халва и её преимущества для здоровья: почему её стоит включить в рацион
Последние материалы
Промывать макароны — ошибка: мнение знаменитого шеф-повара
Путь к идеальным ягодицам: советы от эксперта
Что посадить после клубники, чтобы урожай был богатым? Секреты севооборота
Самые доступные премиум-автомобили: рейтинг лучших
Названы главные полезные свойства тыквенных семечек
Щавель на зиму: как сохранить пользу до весны
34 млрд долларов на восстановление: испанская Валенсия обратилась к правительству страны за финансовой помощью
Кремлев призвал главу МОК встать на колени и извиниться
Очищать или не очищать огурцы: советы специалистов
Путин поручил разработать основы госполитики для поддержки русского языка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.