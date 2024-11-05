Как водители с похмелья хитрят, чтобы избежать лишения прав

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено, но некоторые водители по-прежнему садятся за руль даже с похмелья, не осознавая всех возможных последствий.

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В интервью порталу njcar. ru инспектор ГИБДД рассказал о новом способе, к которому стали прибегать выпивавшие накануне водители, чтобы избежать лишения водительских прав.

Когда водитель отправляется в путь утром после вечернего застолья, уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе может превышать допустимые нормы.

Заметив сотрудников ДПС, такие автомобилисты нередко соглашаются на экспресс-тест на алкоголь, но всеми способами стараются оттянуть сам процесс проверки.

Они честно признаются, что выпивали накануне, однако уверены, что уже протрезвели. При этом они включают камеру на телефоне, чтобы фиксировать процесс. Это вынуждает инспектора следовать строгим формальным процедурам: сперва отстранить водителя от управления транспортным средством, затем составить акт и предоставить его для изучения.

Такие водители намеренно тянут время, подробно изучая документ, что дает им дополнительные 15 минут.

Состояние алкогольного опьянения официально фиксируется при уровне алкоголя свыше 0,16 мг/л. Утром после пьянки показатель часто близок к этому значению, и если водитель сомневается в результатах, инспектор направляет его на медицинское освидетельствование.

Этот процесс включает не только составление протокола, но и поездку до медучреждения, что может занять около часа — время, за которое уровень алкоголя в организме снижается.

В медицинском учреждении водителю придется дважды пройти тест на алкотестере с интервалом в 20 минут. Эти дополнительные минуты могут сыграть решающую роль: иногда именно благодаря затягиванию процедур водителям удается снизить уровень алкоголя в крови до допустимого предела и избежать лишения прав.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

