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Одной смены резины недостаточно: как подготовить автомобиль к зиме

1:26
Авто

Подготовка автомобиля к зиме — это важная и необходимая процедура, которая способствует не только безопасности водителя и пассажиров, но и здоровью самого транспортного средства. Не затягивать со сменой шин — самый важный этап, однако есть еще несколько немаловажных рекомендаций для водителей авто:

Одной смены резины недостаточно: как подготовить автомобиль к зиме
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, CC BY-SA 4.0

1. Защитите кузов от коррозии, это особенно актуально в районах, где дороги обрабатываются солью для борьбы со снегом и льдом.

2. Лейте зимнее масло (если у вас не всесезонное), дайте мотору "погреться".

3. Зарядите аккумулятор, чтобы не остаться "на обочине". В холод потребление электричества увеличивается.

4. Проверьте обогрев стекол.

5. Расстаньтесь с летней "омывайкой".

6. Обработайте уплотнители силиконовой смазкой.

7. При перепаде температур в баке образовываются капельки воды. Поэтому перед морозами для профилактики перед заправкой бензина (лучше на полный бак) залить осушитель топлива, чтобы испарил всю воду из бака.

8. Проверьте уровень антифриза.

9. Позаботьтесь об инструментах на зиму — перенесите в машину лопату, щетки, скребок и трос.

10. Убедитесь в исправности печки и вентиляции.

Уточнения

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах, применяются для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и т.д.

Корро́зия (от лат. corrosio — разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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