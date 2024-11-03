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Дорога в аномальной зоне: иметь железное внимание

2:31
Авто

Почему на некоторых участках автотрасс ДТП случаются с завидной регулярностью? Стечение обстоятельств, человеческий фактор? "Подключается" нечисть?

Дорога в аномальной зоне: иметь железное внимание
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Бывалые все же советуют автомобилистам иметь железное внимание на дорогах с "черной" репутацией.

Лефортовский тоннель в Москве (Россия)

Каждый решает для себя, верить или нет историям про нечисть. Однако чуть ли не каждую неделю случаются здесь столкновения ТС. С одной стороны, "чудеса" вполне объяснимы: тоннель располагается на глубине 30 м, как и большинство станций московского метро, более трёх километров замкнутого пространства (невольно появится страх, ощущение тревоги), а по семи полосам движения ежедневно проезжает от десяти до двенадцати тысяч автомобилей — если отвлечься, то запросто можно "сотворить" ДТП. С другой — место считается самым мистическим в Москве. Столько легенд и баек о призраках, являющихся в тоннеле, можно услышать!

666 км. Крым (Россия)

Участок дороги с так называемой "чертовой отметкой" на трассе Симферополь — Ялта, вблизи села Пионерское, стал известен после появления столба с тремя шестерками, установленного 1 января 2007 года. Несмотря на то, что эту отметку можно считать относительно свежей, здесь наблюдается значительный рост дорожных аварий, в том числе с летальными исходами. Для получения более подробной информации о ДТП на этом участке можно воспользоваться интернет-поисковиками.

Некоторые экстрасенсы утверждают, что отрицательная энергетика местности, где в годы войны погибло множество людей, усугубилась с появлением этого символа, в то время как сотрудники Госавтоинспекции указывают на более земные причины: недостаточное освещение дороги и опасные закрытые повороты с направлений Симферополя и Ялты.

А666. Около г. Болтон (Великобритания)

Британцы называют этот участок дороги "Дорогой дьявола". Не только из-за мистического числа, но и случаев, когда очевидцы рассказывали о появлении фигур, исчезающих спустя какое-то время на обочине дороги.

Некоторые трассы проложены там, где некогда были кладбища, захоронения. И невольно поверишь в истории местных жителей.

Уточнения

Паранорма́льное явле́ние (от др.-греч. παρα- «возле, около» и нормальный), анома́льное явле́ние — явление, выходящее за рамки научного понимания.

Болтон — город в Большом Манчестере (Великобритания).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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