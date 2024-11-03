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Как активность бобров может создавать помехи автомобилистам

1:15
Авто

Бобры — добродушные создания. Но зверьки известны тем, что могут подгрызать деревья и создавать плотины, заболачивая территорию. 

Как активность бобров может создавать помехи автомобилистам
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, CC0

Случаи, когда бобры обретали статус "хулиганов", не редки. Их активность порой зашкаливает. 

Летом 2024 года в Костромской области, по информации издания "Новости Костромы-24", бобры возвели внушительную плотину рядом с дорогой, которая соединяет Якимово и Нею. На этой дороге установлены водоотводы. Из-за плотины, "построенной" бобрами, возросла вероятность, что дорога может быть затоплена и стать труднопроходимой. Контролирующими органами были приняты соответствующие меры. 

В Троссахи (Шотландия), районе, известном обилием озер, гор и лесов, бобры постоянно "валят" деревья вдоль автотрасс. Специальные таблички призывают водителей сохранять бдительность в этих местах. Муниципалитет также проводит визуальный осмотр вдоль дороги на предмет уязвимых деревьев. В 2019 году правительство Шотландии присвоило бобрам статус охраняемого вида в Европе.

Уточнения

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском — Alba «белая») является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Костромска́я о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в Центральный федеральный округ.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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