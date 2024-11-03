Как активность бобров может создавать помехи автомобилистам

Бобры — добродушные создания. Но зверьки известны тем, что могут подгрызать деревья и создавать плотины, заболачивая территорию.
Случаи, когда бобры обретали статус "хулиганов", не редки. Их активность порой зашкаливает.
Летом 2024 года в Костромской области, по информации издания "Новости Костромы-24", бобры возвели внушительную плотину рядом с дорогой, которая соединяет Якимово и Нею. На этой дороге установлены водоотводы. Из-за плотины, "построенной" бобрами, возросла вероятность, что дорога может быть затоплена и стать труднопроходимой. Контролирующими органами были приняты соответствующие меры.
В Троссахи (Шотландия), районе, известном обилием озер, гор и лесов, бобры постоянно "валят" деревья вдоль автотрасс. Специальные таблички призывают водителей сохранять бдительность в этих местах. Муниципалитет также проводит визуальный осмотр вдоль дороги на предмет уязвимых деревьев. В 2019 году правительство Шотландии присвоило бобрам статус охраняемого вида в Европе.
Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском — Alba «белая») является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Костромска́я о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в Центральный федеральный округ.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".