Как активность бобров может создавать помехи автомобилистам

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Бобры — добродушные создания. Но зверьки известны тем, что могут подгрызать деревья и создавать плотины, заболачивая территорию.

Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, CC0

Случаи, когда бобры обретали статус "хулиганов", не редки. Их активность порой зашкаливает.

Летом 2024 года в Костромской области, по информации издания "Новости Костромы-24", бобры возвели внушительную плотину рядом с дорогой, которая соединяет Якимово и Нею. На этой дороге установлены водоотводы. Из-за плотины, "построенной" бобрами, возросла вероятность, что дорога может быть затоплена и стать труднопроходимой. Контролирующими органами были приняты соответствующие меры.

В Троссахи (Шотландия), районе, известном обилием озер, гор и лесов, бобры постоянно "валят" деревья вдоль автотрасс. Специальные таблички призывают водителей сохранять бдительность в этих местах. Муниципалитет также проводит визуальный осмотр вдоль дороги на предмет уязвимых деревьев. В 2019 году правительство Шотландии присвоило бобрам статус охраняемого вида в Европе.

Уточнения

Шотла́ндия (на англ. и скотс Scotland «земля скоттов», на шотландском — Alba «белая») является автономной административно-политической частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.



Костромска́я о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в Центральный федеральный округ.



