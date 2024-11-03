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Чтобы было тише и чище: в Йеллоустонском национальном парке разрешён определённый набор ТС

1:31
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Йеллоустон (Yellowstone National Park) в США — международный биосферный заповедник, объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Национальный парк, находящийся на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо, сохраняет свою красоту благодаря строгому набору экологических норм. Чтобы было тише и чище, в парке разрешены для передвижения только определённые виды ТС.

Чтобы было тише и чище: в Йеллоустонском национальном парке разрешён определённый набор ТС
Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, CC0

В 2023 году Йеллоустонский национальный парк посетили 4,5 миллиона человек. Лето — самое оживленное время. Однако в другие сезоны посетители охотно посещают этот парк.

В зимний период в парке разрешено ограниченное количество снегоходов и снегомобилей (фургонов или других транспортных средств, оснащённых гигантскими шинами для езды по снегу). Снегоходы впервые разрешили использовать на территории парка только в 1963 году.

Сегодняшние обновленные правила гласят, что снегоходы, въезжающие в парк, должны работать на уровне 67 дБ (как, к примеру, спокойный диалог между собеседниками) или ниже и с минимальным уровнем выбросов токсичных паров. Снегоходы с четырехтактными двигателями соответствуют этим критериям. Также внедряются электрические снегоходы, однако они имеют ограниченный запас хода и подходят для коротких дистанций. 

 

Уточнения

Четырёхтактный двигатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, в котором рабочий процесс в каждом из цилиндров совершается за два оборота коленчатого вала, то есть за четыре хода поршня (такта).

Децибе́л (русское обозначение: дБ; международное: dB) — дольная единица, равная одной десятой единицы бел; основном применяется в электросвязи, акустике, радиотехнике, в теории систем автоматического управления.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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