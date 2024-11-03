Горы авто: власти Испании после циклона DANA объявили о транспортной катастрофе

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Сильные дожди за несколько часов превратили испанскую провинцию Валенсия в ад. Бурные потоки воды все сметали на своем пути. Люди оказались заложниками своих авто на затопленном шоссе.

Фото: МК is licensed under Free More info

"Масштабы этой катастрофы беспрецедентны в истории нашей страны", — заявил глава минтраса страны Оскар Пуэнте в интервью газете El Pais.

Горы автомобилей на улицах, затопленные подземные парковки, тонны грязи, обесточенные дома, более 200 погибших, более 2000 считаются пропавшими ... Мосты разрушены, дороги изменились до неузнаваемости.

Столкновение холодного и теплого воздуха привело к образованию мощных дождевых облаков в регионе. Местные жители именуют это явление "DANA" (испанская аббревиатура, означает "высотная изолированная депрессия").

Уточнения

Вале́нсия — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции.



Прови́нция — территориальная, часто административная, единица в пределах союза (например Республика Соединённых провинций), государства или страны.



