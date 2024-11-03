Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Картофельные ломтики с паприкой и сыром: здоровая замена картошке-фри для детского праздника
Как создать идеальную спальню для двоих: советы по дизайну
Волгоградский налётчик проведёт 9 лет в колонии за ограбление магазина
Россиянам назвали лучший период для оформления больничного
Как создать идеальную ванную в ограниченном пространстве
Икра из помидоров на зиму: густая и вкусная, идеальна с картошкой, мясом или просто на хлебушек
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Тренер Авангарда объяснил, почему команда проиграла Ладе: не наш день
Почему важно ограничить сахар в сезон вирусов

Горы авто: власти Испании после циклона DANA объявили о транспортной катастрофе

0:55
Авто

Сильные дожди за несколько часов превратили испанскую провинцию Валенсия в ад. Бурные потоки воды все сметали на своем пути. Люди оказались заложниками своих авто на затопленном шоссе.

Горы авто: власти Испании после циклона DANA объявили о транспортной катастрофе
Фото: МК is licensed under Free More info

"Масштабы этой катастрофы беспрецедентны в истории нашей страны", — заявил глава минтраса страны Оскар Пуэнте в интервью газете El Pais.

Горы автомобилей на улицах, затопленные подземные парковки, тонны грязи, обесточенные дома, более 200 погибших, более 2000 считаются пропавшими ...  Мосты разрушены, дороги изменились до неузнаваемости. 

Столкновение холодного и теплого воздуха привело к образованию мощных дождевых облаков в регионе. Местные жители именуют это явление "DANA" (испанская аббревиатура, означает  "высотная изолированная депрессия").

 

Уточнения

Вале́нсия — город в Испании, центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции.

Прови́нция — территориальная, часто административная, единица в пределах союза (например Республика Соединённых провинций), государства или страны.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Сенсационное открытие: археологи обнаружили следы древнерусского города на территории современного Орла
Наука и техника
Сенсационное открытие: археологи обнаружили следы древнерусского города на территории современного Орла Аудио 
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Красота и стиль
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Последние материалы
Тренер Авангарда объяснил, почему команда проиграла Ладе: не наш день
Почему важно ограничить сахар в сезон вирусов
Россияне переключаются на винные и экологические туры
На Ставрополье начальницу почты уличили в краже пенсий
Россиянам объяснили монетарную политику ЦБ РФ
Микроквазар вблизи Земли удивил учёных рекордной энергией излучения
Физалисы: все, что нужно знать об их декоративных и кулинарных свойствах
Синий цвет: ключ к уюту и свежести в интерьере
Зимние секреты: как защитить волосы от холода по совету стилиста
Угоны автомобилей становятся общенациональной эпидемией США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.