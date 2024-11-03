Угоны автомобилей становятся общенациональной эпидемией США

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По словам специального агента Министерства внутренней безопасности Уильяма Уокера, возглавляющего оперативную группу по борьбе с угонами автомобилей, преступные группировки часто привлекают молодых людей для кражи авто.

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К примеру, воры угнали роскошный внедорожник, проникнув через незапертое кухонное окно, чтобы забрать брелок для ключей. Лора, жительница округа Моррис (штат Нью-Джерси, США), хранила ключи от своего BMW в "клетке Фарадея", однако и это не спасло.

В Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) резко возросло количество угонов автомобилей — на 99% с 2022 по 2023 год. Порт Ньюарка лидировал в стране по количеству конфискованных транспортных средств. 368 транспортных средств! Отсюда в контейнерах уходили в страны Африки угнанные автомобили.

Уточнения

Порт — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.



Кле́тка Фараде́я — устройство, изобретённое английским физиком и химиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей.

