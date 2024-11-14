Какие машины идеально подходят для зимы

Автомобили, готовые к зимним испытаниям

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Автовладельцы всё ещё успевают подготовить свои машины к зимним испытаниям с морозами, снегопадами и гололёдом. В числе автомобилей, которые считаются надёжными для зимних дорог, выделяются несколько популярных моделей.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, CC BY-SA 4.0

На вершине списка находится внедорожник LADA 4x4. Модернизированная версия этой модели обещает появиться на рынке в 2020 году с обновлённым салоном: новыми сиденьями, улучшенной приборной панелью и системой климат-контроля.

Вторую позицию занял УАЗ Хантер, автомобиль с отличной проходимостью, который был усовершенствован в текущем году. В числе обновлений — новые шины, багажник на крыше, прочные силовые пороги, обновлённые бамперы и другие важные детали.

Третье место досталось Hummer — мощному внедорожнику с внушительными колёсами и полным приводом, способному преодолевать самые сложные участки на заснеженных дорогах.

Среди других автомобилей, подходящих для зимы, выделяются модели Nissan X-Trail, Haval F7x, Mercedes-Benz G-Class и Renault Kaptur.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

