Важно знать основные признаки недобросовестных автодилеров, чтобы покупка автомобиля прошла безопасно и без сожалений.
Если дилер настаивает на предоплате и подписании договора до показа автомобиля, стоит задуматься о его надёжности. Зачастую в подобных случаях транспортное средство рекламируется с крупной скидкой, но после подписания документа покупатель может столкнуться с неприятными сюрпризами, такими как невыгодные условия или автомобиль с другой комплектацией.
Осторожность следует проявлять и тогда, когда продавец запрещает привлечение сторонних специалистов для проверки технического состояния машины. Это особенно важно при покупке подержанного автомобиля.
Стоит избегать заключения договоров с автосалонами, сотрудники которых затягивают время и медлят с предоставлением нужных документов. Такая тактика может указывать на нечестные намерения.
Обязательный шаг — тщательное изучение договора, с акцентом на текст, написанный мелким шрифтом. Если у покупателя возникают даже небольшие сомнения, лучше отказаться от сделки и найти другой автосалон.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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