Какие подержанные кроссоверы подвержены поломкам

Подержанные внедорожники: рейтинг ненадёжных моделей

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Исследования состояния 9 миллионов подержанных автомобилей показали, какие кроссоверы чаще всего сталкиваются с проблемами. На вершине списка среди трёхлетних машин оказался компактный Dacia Duster — у 11,7% автомобилей выявлены неисправности, в основном связанные с мотором и рулевым управлением.

Фото: commons.wikimedia.org by M 93, CC0

На втором месте разместился Hyundai Tucson: в 10,9% случаев обнаружены поломки, чаще всего задней подвески.

Третью позицию занял Kia Sportage с 7% автомобилей, имеющих проблемы с электроникой.

В категории автомобилей от трёх до пяти лет наибольшее число неисправностей выявлено у Kia Sportage (15% с проблемами тормозов). Volkswagen Tiguan занял вторую строчку с 14,2%, а на третьем месте оказался Nissan Qashqai с 12,7%.

Среди старых моделей, старше 10 лет, самым ненадёжным признан Mitsubishi Outlander: 31% машин имеют проблемы с тормозами и рулевым управлением.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

