Полезные вещи для водителя зимой

Холода могут доставить немало неудобств автолюбителям, особенно если не подготовиться заранее. Вот несколько предметов, которые облегчат жизнь водителю в зимний период.
Оно станет настоящей находкой в морозы. Лучше держать его дома или носить с собой — ведь если дверь заблокируется, достать средство из автомобиля будет невозможно.
Морозы часто оборачиваются внезапной разрядкой аккумулятора. Пара специальных проводов всегда должна быть под рукой, чтобы быстро восстановить заряд и продолжить путь.
В случае неожиданной поломки может потребоваться встать на холодный, заснеженный асфальт. Коврик позволит избежать обморожений и грязной одежды. Если его нет, подойдёт обычный картон.
Снегопад может неожиданно заблокировать выезд из гаража или двора. Также машина может застрять прямо на дороге. Маленькая складная лопата легко поместится в багажнике и поможет справиться с этой проблемой.
Иногда снежная буря или сильный затор могут надолго задержать водителя в машине. Плед в салоне позволит согреться и дождаться улучшения ситуации на дороге.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.