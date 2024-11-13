Полезные вещи для водителя зимой

Как подготовить машину к суровой зиме

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Холода могут доставить немало неудобств автолюбителям, особенно если не подготовиться заранее. Вот несколько предметов, которые облегчат жизнь водителю в зимний период.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Средство для размораживания замков

Оно станет настоящей находкой в морозы. Лучше держать его дома или носить с собой — ведь если дверь заблокируется, достать средство из автомобиля будет невозможно.

Провода для "прикуривания"

Морозы часто оборачиваются внезапной разрядкой аккумулятора. Пара специальных проводов всегда должна быть под рукой, чтобы быстро восстановить заряд и продолжить путь.

Коврик

В случае неожиданной поломки может потребоваться встать на холодный, заснеженный асфальт. Коврик позволит избежать обморожений и грязной одежды. Если его нет, подойдёт обычный картон.

Лопата

Снегопад может неожиданно заблокировать выезд из гаража или двора. Также машина может застрять прямо на дороге. Маленькая складная лопата легко поместится в багажнике и поможет справиться с этой проблемой.

Плед

Иногда снежная буря или сильный затор могут надолго задержать водителя в машине. Плед в салоне позволит согреться и дождаться улучшения ситуации на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.

