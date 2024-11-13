Рейтинг популярных авто с автоматом в России

Популярные авто с АКПП: рейтинг лидеров

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

В октябре этого года в России было продано 83,6 тысячи легковых автомобилей с автоматической коробкой передач. Доля таких машин на российском рынке выросла с 3,9% до 58,3%, согласно данным из интернет-источников. Лидеры среди популярных моделей с АКПП представлены следующим образом:

Фото: Wikipedia by IFCAR, PDM

KIA Rio — 6,8 тысячи автомобилей. Hyundai Creta — 4,9 тысячи экземпляров. Hyundai Solaris — 3,5 тысячи единиц.

Далее в списке идут:

Volkswagen Tiguan — 3,4 тысячи проданных авто. Skoda Octavia — 3 тысячи автомобилей. Volkswagen Polo — 2,9 тысячи проданных машин.

В топ-10 также вошли:

Toyota Camry — 2,7 тысячи экземпляров. KIA Optima — 2,6 тысячи автомобилей. Mitsubishi Outlander — 2,4 тысячи единиц. Skoda Kodiaq — 2,1 тысячи машин.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

