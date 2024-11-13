Рейтинг популярных авто с автоматом в России

В октябре этого года в России было продано 83,6 тысячи легковых автомобилей с автоматической коробкой передач. Доля таких машин на российском рынке выросла с 3,9% до 58,3%, согласно данным из интернет-источников. Лидеры среди популярных моделей с АКПП представлены следующим образом:
Далее в списке идут:
В топ-10 также вошли:
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.