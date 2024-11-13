Как избежать проблем с запуском двигателя зимой

Как без проблем завести машину в зимние морозы

2:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Зима может стать настоящим испытанием для автомобилистов, ведь морозы часто приводят к проблемам с запуском двигателя. Чтобы избежать таких ситуаций, важно заранее подготовить автомобиль к холодам.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Во-первых, ещё до наступления зимы следует проверить состояние аккумулятора. Если он загрязнён, его нужно очистить и долить воду. Иногда может потребоваться замена моторного масла на зимний вариант.

При сильных морозах полезно снимать аккумулятор на ночь и хранить его в тёплом месте. Если переносить АКБ каждый раз затруднительно, стоит подумать о гараже для автомобиля.

Перед запуском двигателя рекомендуется включить обогрев заднего стекла и на несколько секунд фары. Эта хитрость помогает аккумулятору немного согреться и повысить шансы на успешный старт.

При запуске двигателя стоит выжимать сцепление, а затем медленно его отпускать и дать машине прогреться. Минимальное время прогрева — 2 минуты, для автомобилей с карбюраторным двигателем — около 10 минут.

Также не рекомендуется мыть машину зимой или оставлять её на ручном тормозе. Тормозные колодки могут примёрзнуть, создавая дополнительные проблемы.

Полезным приобретением будет сигнализация с пультом дистанционного управления. С её помощью можно прогревать автомобиль на расстоянии ещё ночью, что делает утренние сборы намного проще.

Если машина не заводится после прогрева, нужно заглушить двигатель и осторожно влить до 200 граммов бензина в маслозаливное отверстие. После этого нужно отключить разъём датчика Хола и несколько раз повернуть стартер. Эту процедуру лучше выполнять вечером, чтобы утром запуск прошёл без проблем.

Зимой использование низкокачественного топлива может стать настоящей головной болью. Плохой бензин способствует образованию конденсата, что особенно опасно в холодное время года.

Самые радикальные методы, как, например, оставлять аккумулятор в помещении или использовать антифрикционные присадки и аэрозоль "Быстрый старт" для карбюраторов, подходят только опытным водителям, которые знают, как справляться с морозами.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

