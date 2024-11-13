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5 самых раздражающих опций в автомобилях

Эти опции в машинах раздражают больше всего
Авто

Бурное развитие технологий подарило современным автомобилям множество новых функций. Но далеко не все из них делают вождение удобнее или облегчают управление. В результате владелец машины часто переплачивает за ненужные опции.

Эти опции в машинах раздражают больше всего
Фото: wikipedia by Bogdan M., CC BY 2.0

Первое место среди самых раздражающих функций занимают подрулевые переключатели передач. Водители часто отмечают, что это оснащение мешает управлению, особенно в автомобилях с автоматической коробкой передач, где оно вообще не требуется. Тем не менее, цена такой опции довольно высока.

На втором месте расположилась система бесконтактного открытия багажника. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно провести ногой под задним бампером. Хотя идея полезна, когда руки заняты, сенсор часто работает некорректно из-за дорожной грязи, что вызывает недовольство водителей.

Многие автовладельцы также разочарованы встроенной системой навигации. Вместо того чтобы переплачивать за неё, водители предпочитают пользоваться бесплатными мобильными приложениями, которые зачастую удобнее и функциональнее.

В списке самых раздражающих функций также оказались камеры кругового обзора. Они часто вызывают путаницу при парковке, поэтому водители нередко предпочитают полагаться на стандартные методы.

Большие диски смотрятся стильно, но для дорог с плохим покрытием они мало подходят: вибрации усиливаются, а риск повредить шину возрастает.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автомобильное колесо является неотъемлемой частью автомобиля и совместно с шиной представляют собой движитель колёсного транспортного средства.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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