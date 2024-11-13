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Огнетушитель в автомобиле: что нужно знать перед покупкой

Не просто для галочки: почему огнетушитель в машине — необходимость
0:49
Авто

По правилам дорожного движения огнетушитель — обязательная часть комплектации автомобиля. Но зачастую владельцы машин покупают его лишь для того, чтобы избежать штрафов, забывая о его реальной ценности. Подходящий огнетушитель может спасти жизнь и уберечь автомобиль от серьезных повреждений.

Не просто для галочки: почему огнетушитель в машине — необходимость
Фото: Wikipedia by Christopher Ziemnowicz is licensed under Общественное достояние

Перед покупкой важно ознакомиться с актуальными требованиями к устройствам для тушения огня и выбирать огнетушители только в специализированных магазинах. Водителю следует убедиться, что огнетушитель подходит по характеристикам для его автомобиля — к примеру, маленький огнетушитель для крупного внедорожника окажется бесполезным. Немаловажно проверить срок годности, исправность пломбы и положение стрелки указателя давления.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Огнетуши́тель — переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за счёт выпуска запасённого огнетушащего вещества. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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