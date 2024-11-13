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Водители дорогих авто чаще нарушают правила

Кто на дороге ведёт себя хуже: разбираем причины
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Авто

В ходе исследования, в котором участвовали около 2 тысяч водителей, выяснилось, что выбор автомобиля может подсказать, кто чаще оказывается нарушителем на дороге. Анализ показал, что обеспеченные люди с низким уровнем социальности чаще проявляют себя как агрессивные водители. Им свойственна эгоистичность и регулярные нарушения правил дорожного движения.

Кто на дороге ведёт себя хуже: разбираем причины
Фото: flickr.com by Land Rover MENA, CC BY 2.0

Интересный факт: предпочтение таким людям отдают дорогим и люксовым автомобилям. Однако стоит подчеркнуть, что марка машины сама по себе не провоцирует агрессию за рулём. Те, кто остаётся спокойным и придерживается закона, продолжают соблюдать правила, даже став владельцами престижных транспортных средств.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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