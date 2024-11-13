Водители дорогих авто чаще нарушают правила

В ходе исследования, в котором участвовали около 2 тысяч водителей, выяснилось, что выбор автомобиля может подсказать, кто чаще оказывается нарушителем на дороге. Анализ показал, что обеспеченные люди с низким уровнем социальности чаще проявляют себя как агрессивные водители. Им свойственна эгоистичность и регулярные нарушения правил дорожного движения.
Интересный факт: предпочтение таким людям отдают дорогим и люксовым автомобилям. Однако стоит подчеркнуть, что марка машины сама по себе не провоцирует агрессию за рулём. Те, кто остаётся спокойным и придерживается закона, продолжают соблюдать правила, даже став владельцами престижных транспортных средств.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.