Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США череда ураганов нанесла ущерб производителю удобрений Mosaic
Почему появляется плесень в теплице, и как с ней справиться
Как грибы превращают мух в настоящих зомби
Эти тыквенные оладушки понравятся тем, кто следит за фигурой
Забота о здоровье кошки: выбор правильного питания для любимца
Обои удачно дополнят интерьер, если следовать этим правилам выбора
Audi Q2 2024 года: рестайлинговая версия на российском рынке
Маска с маслом жожоба, которая спасет ваши волосы от сухости и ломкости
Почему беговую дорожку не стоит держать дома?

Способы защиты машины от реагентов зимой

Уход за машиной зимой: минимизируем вред от реагентов
1:15
Авто

С приходом зимы дороги посыпают песком и солью, чтобы предотвратить гололёд. Однако такие реагенты могут нанести вред вашему автомобилю. Вот семь практических советов, которые помогут защитить машину от воздействия этих веществ.

Уход за машиной зимой: минимизируем вред от реагентов
Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, PDM

Во-первых, старайтесь мыть автомобиль не реже одного раза в две недели. Лучше обращаться в специализированные автомойки, где применяется профессиональное оборудование. Это поможет избавиться от агрессивных веществ, разъедающих металл и резину.

Избегайте использования горячей воды при мойке, так как перепады температур могут повредить детали автомобиля. Перед началом мойки рекомендуется продуть замки и механизмы, а также просушить дверные уплотнители, чтобы предотвратить замерзание.

Вывозите машину на улицу только после того, как она полностью просохла. Для защиты колёс обработайте диски антикоррозийным средством после их очистки от реагентов.

Финишным этапом будет нанесение защитного покрытия. Используйте воск, керамическую защиту или жидкое стекло, чтобы создать барьер между поверхностью автомобиля и агрессивными веществами.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены
Услуги
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены Аудио 
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Наука и техника
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Экономика и бизнес
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку" Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Последние материалы
Как грибы превращают мух в настоящих зомби
Забота о здоровье кошки: выбор правильного питания для любимца
Эти тыквенные оладушки понравятся тем, кто следит за фигурой
Обои удачно дополнят интерьер, если следовать этим правилам выбора
Уход за машиной зимой: минимизируем вред от реагентов
Audi Q2 2024 года: рестайлинговая версия на российском рынке
Маска с маслом жожоба, которая спасет ваши волосы от сухости и ломкости
Почему беговую дорожку не стоит держать дома?
Где и когда открываются горнолыжные курорты: всё о зимнем сезоне
Вкусный и наваристый борщ с квашеной капустой: рецепт, проверенный временем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.