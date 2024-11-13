Способы защиты машины от реагентов зимой

Уход за машиной зимой: минимизируем вред от реагентов

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

С приходом зимы дороги посыпают песком и солью, чтобы предотвратить гололёд. Однако такие реагенты могут нанести вред вашему автомобилю. Вот семь практических советов, которые помогут защитить машину от воздействия этих веществ.

Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, PDM

Во-первых, старайтесь мыть автомобиль не реже одного раза в две недели. Лучше обращаться в специализированные автомойки, где применяется профессиональное оборудование. Это поможет избавиться от агрессивных веществ, разъедающих металл и резину.

Избегайте использования горячей воды при мойке, так как перепады температур могут повредить детали автомобиля. Перед началом мойки рекомендуется продуть замки и механизмы, а также просушить дверные уплотнители, чтобы предотвратить замерзание.

Вывозите машину на улицу только после того, как она полностью просохла. Для защиты колёс обработайте диски антикоррозийным средством после их очистки от реагентов.

Финишным этапом будет нанесение защитного покрытия. Используйте воск, керамическую защиту или жидкое стекло, чтобы создать барьер между поверхностью автомобиля и агрессивными веществами.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

