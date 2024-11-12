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Топ-5 седанов в России: от бюджетных до премиальных

Седаны остаются в топе: лучшие модели года
1:32
Авто

Седаны продолжают удерживать свои позиции на автомобильном рынке России, несмотря на стабильный спрос на кроссоверы и внедорожники. В текущем году был составлен рейтинг лучших представителей этого сегмента.

Седаны остаются в топе: лучшие модели года
Фото: Wikipedia by IFCAR, PDM

Первое место в списке заслуженно занимает Toyota Camry. Стоимость этого популярного седана стартует от 1 773 000 рублей. Автомобиль известен своим стильным дизайном, надёжностью и высоким уровнем комфорта, что и делает его фаворитом среди покупателей.

Вторую строчку занял лифтбек Skoda Superb с ценой от 2 525 000 рублей. Модель привлекает внимание современными фарами, усовершенствованной системой мультимедиа и обновлённым салоном.

На третьем месте расположился Volkswagen Polo Sedan, доступный по цене от 1 113 000  рублей. Он выделяется своим стильным внешним видом, практичностью и относительно доступной стоимостью.

Четвёртую позицию в рейтинге заняла BMW 3-Series с начальной ценой 3 260 000 рублей. Этот автомобиль известен своей динамикой и премиальными характеристиками.

Замыкает пятёрку лидеров KIA Optima, предлагающаяся за 2 065 000 рублей. Эта модель в категории бизнес-седанов привлекает соотношением цены и качества.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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