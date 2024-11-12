Нестандартные двери: рейтинг самых запоминающихся моделей

Топ-5 автомобилей с самыми необычными дверьми

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Нестандартные двери — это одна из тех деталей, которые делают дизайн автомобиля действительно запоминающимся. Мы собрали рейтинг автомобилей с самыми необычными дверьми, которые когда-либо появлялись в истории автопрома.

Фото: flickr.com by Александр Прево, CC BY-SA 2.0

Первое место в списке занимает легендарный спортивный автомобиль Mercedes-Benz 300 SL, выпускавшийся в 1950–1960-х годах. Из-за особенностей каркаса стандартные двери установить было невозможно, поэтому инженеры предложили революционное решение — двери с петлями на крыше, известные как Gullwing или "крыло чайки". Эта модель оснащалась 3,0-литровым мотором M198-III мощностью 215 лошадиных сил.

На второй строчке расположился уникальный концепт-кар Ferrari 512S Modulo, представленный в 1970 году. Вместо привычных дверей он имел раздвижной кузов, придававший ему поистине футуристичный вид. Под капотом этого концепта находился 5,0-литровый двигатель мощностью 550 л. с., работающий с пятиступенчатой механической коробкой передач. Однако серийного производства он так и не дождался.

Третье место в рейтинге занял родстер BMW Z1, выпускавшийся с 1988 по 1991 год. Его отличительной особенностью была возможность убирать двери в порог, что придавало модели уникальность, но осложняло эксплуатацию. Из-за этого производство продолжалось всего три года. BMW Z1 оснащался 2,5-литровым двигателем мощностью 170 л. с.

Четвёртое место досталось концепт-кару Bertone Alfa Romeo с 4,7-литровым мотором мощностью 450 л. с., разгоняющимся до 100 км/ч за 3,9 секунды. В этой модели вся боковая часть автомобиля выполняет функцию двери.

Завершает топ-5 необычных дверей автомобиль Lancia Stratos HF Zero Concept, представленный в 1970 году. Эта модель была лишена стандартных дверей и ручек, а доступ в салон осуществлялся через сдвигающееся лобовое стекло.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

