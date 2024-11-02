В предпочтениях гибриды: Nissan сталкивается с конкурентным давлением со стороны Toyota и Honda

В условиях снижения спроса на электромобили Nissan сталкивается с конкурентным давлением со стороны Toyota и Honda, которые предлагают гибриды в США, сообщает Zero Hedge.
Время ожидания поставок у Nissan выросло до 100 дней по сравнению с 30 днями у Toyota и 50 днями у Honda, что побудило Nissan увеличить стимулирующие продажи выплаты, превысив средние показатели по отрасли на 30%.
С сентября компания Nissan начала сокращать производство, уведомляя об этом дилерские центры и поставщиков. Изначально сокращение планировалось до октября, но теперь оно продлится до декабря.
Цель компании — продать 3,65 миллиона автомобилей в 2024 году — теперь под угрозой.
Nissan Motor Co., Ltd. — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.
Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".