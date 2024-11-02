В предпочтениях гибриды: Nissan сталкивается с конкурентным давлением со стороны Toyota и Honda

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В условиях снижения спроса на электромобили Nissan сталкивается с конкурентным давлением со стороны Toyota и Honda, которые предлагают гибриды в США, сообщает Zero Hedge.

Фото: Wikipedia by CEFICEFI, CC BY-SA 3.0

Время ожидания поставок у Nissan выросло до 100 дней по сравнению с 30 днями у Toyota и 50 днями у Honda, что побудило Nissan увеличить стимулирующие продажи выплаты, превысив средние показатели по отрасли на 30%.

С сентября компания Nissan начала сокращать производство, уведомляя об этом дилерские центры и поставщиков. Изначально сокращение планировалось до октября, но теперь оно продлится до декабря.

Цель компании — продать 3,65 миллиона автомобилей в 2024 году — теперь под угрозой.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.



Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

