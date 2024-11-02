В Екатеринбурге задержан водитель с 200 штрафами: итог — долг на 160 тысяч рублей

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Госавтоинспекция Свердловской области, в Екатеринбурге с помощью системы "Паутина" задержали водителя, регулярно нарушавшего ПДД. За последние два месяца 34-летний мужчина накопил более 200 штрафов, в основном за превышение скорости.

Фото: commons.wikimedia.org by ŠJů, CC BY-SA 3.0

Должника, передвигавшегося по улице Шефской, "увидели" камеры видеонаблюдения. Центр автоматической фиксации административных правонарушений передал информацию ближайшему экипажу ДПС, и вскоре нарушитель был задержан за рулём автомобиля "Volkswagen". Как сообщает "Царьград", внедорожник был снят с регистрации ещё весной, а сам водитель утверждает, что управляет машиной по договору купли-продажи, но на учёт её поставить не успел.

На момент задержания у водителя числилось 214 штрафов, из которых более ста — за превышение скорости, остальные — за игнорирование разметки и не остановку перед стоп-линией. Дополнительно мужчину оштрафовали за тонированные стёкла. Сумма задолженности по штрафам составляет 160 тысяч рублей. Если водитель не сможет погасить долг, его автомобиль будет продан для покрытия задолженности.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

