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Пять внедорожников для водителей-новичков с доступной ценой

Лучшие внедорожники для новичков по доступной цене
1:29
Авто

В поисках доступных автомобилей для начинающих водителей специалисты выделили пять внедорожников. Эти модели оснащены механической коробкой передач, отличаются крупными габаритами и доступной стоимостью. Цена всех автомобилей, вошедших в рейтинг, не превышает 100 тысяч российских рублей.

Лучшие внедорожники для новичков по доступной цене
Фото: Wikipedia by Alf van Beem, PDM

Первое место занял УАЗ-3151 — проверенный временем внедорожник, активно производившийся в 1990-х и 2000-х годах. Новейшие версии "Хантера" оснащены двигателем на 2,9 литра мощностью 84 л. с.

УАЗ "Буханка" выделяется большей вместительностью и может комплектоваться двигателями объёмом от 2,3 до 2,7 литров с мощностью от 100 до 112 л. с.

В числе бюджетных и практичных моделей также отмечена LADA 4x4 (ВАЗ-2131), которая радует водителей своей привлекательной ценой. Автомобили конца 1990-х годов можно найти по цене от 60 до 65 тысяч российских рублей.

Среди зарубежных моделей для новичков выделяются Chevrolet Blazer и Hyundai Galloper. Обе машины поступили в продажу в конце 1990-х и сегодня доступны на авторынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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