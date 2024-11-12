Самые маленькие автомобили Советского Союза

Самые маленькие авто СССР, которые помнят до сих пор

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В Советском Союзе автомобили малого класса пользовались немалой популярностью, наряду с полноразмерными моделями. Среди самых известных компактных машин первое место занимает "Ока" (ВАЗ-1111), которая выпускалась с 1987 по 2008 год. Этот небольшой автомобиль до сих пор можно встретить на рынке подержанных машин в хорошем состоянии.

Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, CC BY 2.0

Второе место досталось СМЗ С-3А, выпуск которого продолжался с 1958 по 1970 год. Эта модель отличается скромными размерами — всего 2,6 метра в длину, 1,3 метра в ширину и 1,4 метра в высоту.

Замыкает тройку лидеров легендарный ЗАЗ-965, который автолюбители ласково называли "горбатый". Этот автомобиль производился на Запорожском автомобилестроительном заводе в 1960-х годах и запомнился своей уникальной формой и компактностью.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

