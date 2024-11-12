Какие машины чаще продаются с поддельными показателями пробега

Эти автомобили чаще всего продаются с ложным пробегом

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

На рынке подержанных автомобилей часто встречаются случаи скручивания пробега. Особенно эта проблема актуальна для стран постсоветского пространства, где на практике одометр становится инструментом повышения цены.

В антирейтинге лидируют старые модели Chrysler — более половины подержанных машин этой марки продаются с недостоверными показателями пробега. На втором месте — автомобили Dodge, где почти в 49 % случаев пробег скручен. Третью строчку занимает российский бренд ГАЗ с показателем в 45 %.

Четвёртое место у автомобилей марки ВАЗ: около 44 % их одометров показывают искажённые цифры. Завершает пятёрку Honda — примерно 39 % таких автомобилей имеют скорректированные данные пробега.

Также в топ-10 попали марки Jaguar (25 %), Lifan и Geely (по 24 %), Mini (22 %) и Datsun (14 %).

Прежде чем покупать автомобили этих брендов, рекомендуется обратить внимание на состояние тормозных дисков и степень износа обивки сидений — это поможет определить реальный пробег.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

