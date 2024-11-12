Какие машины чаще продаются с поддельными показателями пробега

На рынке подержанных автомобилей часто встречаются случаи скручивания пробега. Особенно эта проблема актуальна для стран постсоветского пространства, где на практике одометр становится инструментом повышения цены.
В антирейтинге лидируют старые модели Chrysler — более половины подержанных машин этой марки продаются с недостоверными показателями пробега. На втором месте — автомобили Dodge, где почти в 49 % случаев пробег скручен. Третью строчку занимает российский бренд ГАЗ с показателем в 45 %.
Четвёртое место у автомобилей марки ВАЗ: около 44 % их одометров показывают искажённые цифры. Завершает пятёрку Honda — примерно 39 % таких автомобилей имеют скорректированные данные пробега.
Также в топ-10 попали марки Jaguar (25 %), Lifan и Geely (по 24 %), Mini (22 %) и Datsun (14 %).
Прежде чем покупать автомобили этих брендов, рекомендуется обратить внимание на состояние тормозных дисков и степень износа обивки сидений — это поможет определить реальный пробег.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.