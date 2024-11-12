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Какие машины чаще продаются с поддельными показателями пробега

Эти автомобили чаще всего продаются с ложным пробегом
1:13
Авто

На рынке подержанных автомобилей часто встречаются случаи скручивания пробега. Особенно эта проблема актуальна для стран постсоветского пространства, где на практике одометр становится инструментом повышения цены.

В антирейтинге лидируют старые модели Chrysler — более половины подержанных машин этой марки продаются с недостоверными показателями пробега. На втором месте — автомобили Dodge, где почти в 49 % случаев пробег скручен. Третью строчку занимает российский бренд ГАЗ с показателем в 45 %.

Четвёртое место у автомобилей марки ВАЗ: около 44 % их одометров показывают искажённые цифры. Завершает пятёрку Honda — примерно 39 % таких автомобилей имеют скорректированные данные пробега.

Также в топ-10 попали марки Jaguar (25 %), Lifan и Geely (по 24 %), Mini (22 %) и Datsun (14 %).

Прежде чем покупать автомобили этих брендов, рекомендуется обратить внимание на состояние тормозных дисков и степень износа обивки сидений — это поможет определить реальный пробег.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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