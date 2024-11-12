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Рейтинг самых комфортабельных автомобилей

Роскошь и динамика: рейтинг премиум-автомобилей
1:08
Авто

Проведённый анализ позволил создать рейтинг самых комфортабельных автомобилей на рынке. Первое место заняли флагманские модели, такие как Range Rover, Rolls-Royce Phantom и Mercedes-Benz S-Class. Эти автомобили отличаются не только роскошным дизайном и комфортом салона, но и высокой динамикой, что стало важным критерием оценки.

Роскошь и динамика: рейтинг премиум-автомобилей
Фото: Wikipedia by Alexander Migl - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=116796746

BMW 7 занял четвёртое место благодаря своей модернизированной платформе, которая объединяет комфорт с отличными динамическими характеристиками. Кроме того, BMW 7 может быть оснащён пакетом Executive Drive Pro, который значительно улучшает впечатления от управления автомобилем.

Эта опция включает в себя передовую аудиосистему, автоматизированную систему освежения воздуха, удобные регулируемые сиденья и функцию Caring Car, которая создаёт атмосферу заботы и уюта для водителя и пассажиров. За дополнительную систему придётся заплатить 3000 евро, но она существенно повышает уровень комфорта в автомобиле.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Комфорт — это состояние, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения. 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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